Жители Челябинской области массово переходят с WhatsApp на Telegram

02 ноября 2022 в 17:15 Размер текста - 17 +

Telegram перетянул от WhatsApp трафик делового общения Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинской области деловое общение переходит из WhatsApp (принадлежит признанной в РФ экстремистской компании Meta) в Telegram. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании «МегаФон», объем трафика у мессенджеров уже различается в три раза. «Тенденция идет к тому, что компании региона переводят деловое общение в Telegram. В рабочие часы объем интернет-трафика в нем уже втрое превышает показатели WhatsApp», — уточнили URA.RU в «МегаФоне». По данным компании, жители стали активнее переписываться в чатах Telegram, пересылать медиафайлы, звонить по рабочим вопросам и читать новости. Если сравнивать показатели октября 2022 года с аналогичным периодом 2021 года, то рост троекратный. В «МегаФоне» подсчитали: объема трафика, который жители Челябинской области израсходовали на Telegram в октябре, хватит на 56 миллионов минут видеозвонков в этом мессенджере. В итоге перехода пользователей на Telegram теперь приходится 81% трафика (выше общероссийских значений на 8%), а на WhatsApp — 16%. Хотя звонят, наоборот, чаще всего с использованием WhatsApp: здесь голосовых звонков в два раза больше, чем в Telegram. В итоге внутренняя статистика WhatsApp увеличилась при сравнении с показателями 2021 году на 8%.

В Челябинской области деловое общение переходит из WhatsApp (принадлежит признанной в РФ экстремистской компании Meta) в Telegram. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании «МегаФон», объем трафика у мессенджеров уже различается в три раза. «Тенденция идет к тому, что компании региона переводят деловое общение в Telegram. В рабочие часы объем интернет-трафика в нем уже втрое превышает показатели WhatsApp», — уточнили URA.RU в «МегаФоне». По данным компании, жители стали активнее переписываться в чатах Telegram, пересылать медиафайлы, звонить по рабочим вопросам и читать новости. Если сравнивать показатели октября 2022 года с аналогичным периодом 2021 года, то рост троекратный. В «МегаФоне» подсчитали: объема трафика, который жители Челябинской области израсходовали на Telegram в октябре, хватит на 56 миллионов минут видеозвонков в этом мессенджере. В итоге перехода пользователей на Telegram теперь приходится 81% трафика (выше общероссийских значений на 8%), а на WhatsApp — 16%. Хотя звонят, наоборот, чаще всего с использованием WhatsApp: здесь голосовых звонков в два раза больше, чем в Telegram. В итоге внутренняя статистика WhatsApp увеличилась при сравнении с показателями 2021 году на 8%.