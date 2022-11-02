Пешеход из Сургута оказался виновником ДТП, в котором его сбила машина

03 ноября 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

За нарушение ПДД Сахавету Насирову грозит штраф в 500 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте местному жителю Сахавету Насирову грозит штраф в 500 рублей за то, что он стал виновником ДТП, в котором его сбила машина. Об этом URA.RU сообщил сам Насиров. «На улице Островского меня на пешеходном переходе сбил автомобиль „Газель“. Водитель, видимо, не заметил меня, и в итоге машина протащила меня больше 10 метров по асфальту. После этого водитель вышел из машины, начал на меня ругаться и говорить, чтоб я не притворялся, и шел домой. А когда меня увезли на скорой в больницу, он нашел какого-то свидетеля, якобы видевшего, что я переходил дорогу в неположенном месте, и полиция им поверила», — сообщил Насиров. В отношении Насирова инициировано административное разбирательство за нарушение правил дорожного движения пешеходом. За это ему грозит штраф в 500 рублей. «Свидетель уверяет, что я якобы с разбега перескочил заборчики у проезжей части и побежал через дорогу, где меня и сбил автомобиль. Но я прекрасно все помню, не смотря на полученные травмы [у Насирова несколько переломов], что точно переходил дорогу по пешеходному переходу. Мне рассказали, что этот свидетель — земляк водителя. Но полиция не взяла это во внимание», — добавил Насиров. В полиции корреспонденту URA.RU сообщили, что проверка уже завершена и решение принято. За разбирательством мужчине стоит обращаться в другие инстанции. «По данному ДТП проведена проверка. Если участника разбирательства не устраивает результат проверки, он может обжаловать решение в вышестоящей инстанции», — сообщили в управлении МВД по ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО обвинил полицию в избиении и запугивании больного отца. Мужчина уверяет, что его отца, подозреваемого в краже труб, избили полицейские, а после требовали признаться в содеянном, угрожая предметом, похожим на пистолет.

В Сургуте местному жителю Сахавету Насирову грозит штраф в 500 рублей за то, что он стал виновником ДТП, в котором его сбила машина. Об этом URA.RU сообщил сам Насиров. «На улице Островского меня на пешеходном переходе сбил автомобиль „Газель“. Водитель, видимо, не заметил меня, и в итоге машина протащила меня больше 10 метров по асфальту. После этого водитель вышел из машины, начал на меня ругаться и говорить, чтоб я не притворялся, и шел домой. А когда меня увезли на скорой в больницу, он нашел какого-то свидетеля, якобы видевшего, что я переходил дорогу в неположенном месте, и полиция им поверила», — сообщил Насиров. В отношении Насирова инициировано административное разбирательство за нарушение правил дорожного движения пешеходом. За это ему грозит штраф в 500 рублей. «Свидетель уверяет, что я якобы с разбега перескочил заборчики у проезжей части и побежал через дорогу, где меня и сбил автомобиль. Но я прекрасно все помню, не смотря на полученные травмы [у Насирова несколько переломов], что точно переходил дорогу по пешеходному переходу. Мне рассказали, что этот свидетель — земляк водителя. Но полиция не взяла это во внимание», — добавил Насиров. В полиции корреспонденту URA.RU сообщили, что проверка уже завершена и решение принято. За разбирательством мужчине стоит обращаться в другие инстанции. «По данному ДТП проведена проверка. Если участника разбирательства не устраивает результат проверки, он может обжаловать решение в вышестоящей инстанции», — сообщили в управлении МВД по ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО обвинил полицию в избиении и запугивании больного отца. Мужчина уверяет, что его отца, подозреваемого в краже труб, избили полицейские, а после требовали признаться в содеянном, угрожая предметом, похожим на пистолет.