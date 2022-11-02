Батальон Юрия «Ангела» Гагарина участвует в активной обороне ДНР Фото: Павел Сидоров © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Командир батальона «Апостол» Юрий «Ангел» Гагарин из Челябинска передал привет землякам с фронта в ДНР. На видео, имеющемся в распоряжении редакции URA.RU, он рассказал о последних событиях, которые произошли в батальоне.

«Все нормально. Оборону держим, в активной обороне мы. Будем стоять. С мест не сойдем, не переживайте. Держимся и будем держаться», — рассказал в видео Гагарин.

Комбат добавил, что россиянам не о чем переживать. По мнению гвардии полковника, все будет хорошо. Он отметил, что в настоящее время позиции батальона обстреливают. Но ведется активная контрбатарейная борьба.

«Ангел» отметил, что многим бойцам необходима небольшая передышка. Они ждут пополнения и надеются, что их отпустят на пару недель домой.

Депутат Госдумы Яна Лантратова встретилась с Гагариным. Они вместе посетили госпиталь и передали раненым все самое необходимое: предметы первой необходимости и личной гигиены, питьевую воду, сладости, детские рисунки и письма со словами поддержки.

«Ангел» находится на фронте уже восьмой месяц. Благодаря своему опыту командиру удается не только спасать жизни мирного населения, но и сохранять жизнь вверенного ему состава. За все время проведения спецоперации Гагарин спас свыше 360 детей. За это ему дали звание почетного гражданина Новоазовска Донецкой народной республики.