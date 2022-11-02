Командир батальона «Апостол» Юрий «Ангел» Гагарин из Челябинска передал привет землякам с фронта в ДНР. На видео, имеющемся в распоряжении редакции URA.RU, он рассказал о последних событиях, которые произошли в батальоне.
«Все нормально. Оборону держим, в активной обороне мы. Будем стоять. С мест не сойдем, не переживайте. Держимся и будем держаться», — рассказал в видео Гагарин.
Комбат добавил, что россиянам не о чем переживать. По мнению гвардии полковника, все будет хорошо. Он отметил, что в настоящее время позиции батальона обстреливают. Но ведется активная контрбатарейная борьба.
«Ангел» отметил, что многим бойцам необходима небольшая передышка. Они ждут пополнения и надеются, что их отпустят на пару недель домой.
Депутат Госдумы Яна Лантратова встретилась с Гагариным. Они вместе посетили госпиталь и передали раненым все самое необходимое: предметы первой необходимости и личной гигиены, питьевую воду, сладости, детские рисунки и письма со словами поддержки.
«Ангел» находится на фронте уже восьмой месяц. Благодаря своему опыту командиру удается не только спасать жизни мирного населения, но и сохранять жизнь вверенного ему состава. За все время проведения спецоперации Гагарин спас свыше 360 детей. За это ему дали звание почетного гражданина Новоазовска Донецкой народной республики.
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