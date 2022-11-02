Топ-менеджер «Сургутнефтегаза» начал консультировать нефтяников в Telegram

03 ноября 2022 в 17:09 Размер текста - 17 +

Консультирует нефтяников начальник управления по работе с кадрами ПАО «Сургутнефтегаз» Руслан Куза Фото: Денис Моргунов © URA.RU Начальник управления по работе с кадрами ПАО «Сургутнефтегаз» Руслан Куза подключился в telegram — чат работников компании для консультации сотрудников и жителей города. Об этом URA.RU сообщил в телефонной беседе сам Куза. «Я давно просматриваю данный чат. Там слишком много комментариев, которые, скажем так, не соответствуют действительности, не соответствуют нормативным документам и вообще не соответствует тому, что происходит в компании. И второе — достаточно много негатива. К сожалению, диалектика восприятия людьми всех процессов такова, что люди, как правило, не видят 95% хорошего и формируют в этой связи мнение на основании 5% плохого. Но формировать мнение только на основании этого, наверно, неправильно», — сообщил Куза. Сейчас Русслан Куза консультирует участников чата по общему кругу вопросов, касающихся в основном работы в компании. А также дает разъяснения, как устроиться на работу в «Сургутнефтегаз» или получить ту или иную выплату. После появления в чате начальника управления по работе с кадрами люди нашли еще один канал консультации, не посещая «Сургутнефтегаз». «В этом чате наконец-то появился человек, который компетентные ответы дает. Спасибо», — пишет пользователь Ольга Костюк. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО пенсионеры «Сургутнефтегаза» получили премии в честь юбилея компании. Премии составили от 10 до 50 тысяч. Все зависит от количества проработанных лет в компании.

Начальник управления по работе с кадрами ПАО «Сургутнефтегаз» Руслан Куза подключился в telegram — чат работников компании для консультации сотрудников и жителей города. Об этом URA.RU сообщил в телефонной беседе сам Куза. «Я давно просматриваю данный чат. Там слишком много комментариев, которые, скажем так, не соответствуют действительности, не соответствуют нормативным документам и вообще не соответствует тому, что происходит в компании. И второе — достаточно много негатива. К сожалению, диалектика восприятия людьми всех процессов такова, что люди, как правило, не видят 95% хорошего и формируют в этой связи мнение на основании 5% плохого. Но формировать мнение только на основании этого, наверно, неправильно», — сообщил Куза. Сейчас Русслан Куза консультирует участников чата по общему кругу вопросов, касающихся в основном работы в компании. А также дает разъяснения, как устроиться на работу в «Сургутнефтегаз» или получить ту или иную выплату. После появления в чате начальника управления по работе с кадрами люди нашли еще один канал консультации, не посещая «Сургутнефтегаз». «В этом чате наконец-то появился человек, который компетентные ответы дает. Спасибо», — пишет пользователь Ольга Костюк. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО пенсионеры «Сургутнефтегаза» получили премии в честь юбилея компании. Премии составили от 10 до 50 тысяч. Все зависит от количества проработанных лет в компании.