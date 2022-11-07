Силовики поймали наркоманов, ограбивших курьера «Яндекс еды»

Грабители угрожали курьеру ножом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Полицейские Екатеринбурга поймали трех мужчин, которые искали «закладку» с наркотиками, но после неудачи решили забрать продукты и телефон у курьера «Яндекс еды». Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«6 ноября в полицию поступило сообщение от граждан о том, что в неизвестные напали на молодого человека в спецодежде курьера-доставщика. Задержанными оказались местные жители, ранее неоднократно судимые за кражи, грабежи и незаконный оборот наркотиков», — говорится в сообщении ведомства.

Грабители признались, что искали «закладку» с наркотиками, не нашли ее и решили, что вещества можно взять у встретившегося курьера «Яндекс еды», который нес заказ в Академический район Екатеринбурга. Когда они поняли, что у доставщика нет наркотиков, отобрали у него телефон, продукты и сбежали. Когда силовики поймали закладчиков, они уже успели продать телефон. Еды при них также не было.

За грабеж они могут получить до десяти лет колонии. Полицейские проверяют, могли ли мужчины совершать другие преступления, в том числе грабеж.