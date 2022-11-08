08 ноября 2022

Пермским сотрудникам МВД перестали выдавать форму из-за СВО

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Митинг в поддержку оппозиции на Пушкинской площади. Москва, мвд, шеврон, митинг, полиция, шеврон мвд, полициейский, шеврон полиция
Выдача формы со склада МВД приостановлена Фото:
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Сотрудникам ГУ МВД по Пермскому краю прекратили выдавать форменное обмундирование. Связано это с подготовкой полицейских, которые отправятся в зону СВО. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«С 3 ноября приостановлена выдача форменного обмундирования для сотрудников ГУ МВД региона. Это связано с подготовкой сводного отряда сотрудников, которые впоследствии отправятся в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника агентства, соответствующий приказ подписал заместитель начальника главка генерал-майор Олег Худолеев. О том, когда выдача формы сотрудникам МВД будет возобновлена неизвестно. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

Ранее агентство писало, что сотни сотрудников МВД от Пермского края отправятся в зону СВО. Подготовить полицейских необходимо до 14 ноября.

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Сотрудникам ГУ МВД по Пермскому краю прекратили выдавать форменное обмундирование. Связано это с подготовкой полицейских, которые отправятся в зону СВО. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «С 3 ноября приостановлена выдача форменного обмундирования для сотрудников ГУ МВД региона. Это связано с подготовкой сводного отряда сотрудников, которые впоследствии отправятся в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области», — рассказал собеседник агентства. По словам источника агентства, соответствующий приказ подписал заместитель начальника главка генерал-майор Олег Худолеев. О том, когда выдача формы сотрудникам МВД будет возобновлена неизвестно. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Ранее агентство писало, что сотни сотрудников МВД от Пермского края отправятся в зону СВО. Подготовить полицейских необходимо до 14 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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