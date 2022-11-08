Пермским сотрудникам МВД перестали выдавать форму из-за СВО

09 ноября 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

Выдача формы со склада МВД приостановлена Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сотрудникам ГУ МВД по Пермскому краю прекратили выдавать форменное обмундирование. Связано это с подготовкой полицейских, которые отправятся в зону СВО. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «С 3 ноября приостановлена выдача форменного обмундирования для сотрудников ГУ МВД региона. Это связано с подготовкой сводного отряда сотрудников, которые впоследствии отправятся в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области», — рассказал собеседник агентства. По словам источника агентства, соответствующий приказ подписал заместитель начальника главка генерал-майор Олег Худолеев. О том, когда выдача формы сотрудникам МВД будет возобновлена неизвестно. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Ранее агентство писало, что сотни сотрудников МВД от Пермского края отправятся в зону СВО. Подготовить полицейских необходимо до 14 ноября.

Сотрудникам ГУ МВД по Пермскому краю прекратили выдавать форменное обмундирование. Связано это с подготовкой полицейских, которые отправятся в зону СВО. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «С 3 ноября приостановлена выдача форменного обмундирования для сотрудников ГУ МВД региона. Это связано с подготовкой сводного отряда сотрудников, которые впоследствии отправятся в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области», — рассказал собеседник агентства. По словам источника агентства, соответствующий приказ подписал заместитель начальника главка генерал-майор Олег Худолеев. О том, когда выдача формы сотрудникам МВД будет возобновлена неизвестно. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Ранее агентство писало, что сотни сотрудников МВД от Пермского края отправятся в зону СВО. Подготовить полицейских необходимо до 14 ноября.