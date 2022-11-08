08 ноября 2022

Мэрия Перми уточнила, как работает комиссия по мобилизации

Проблемами льгот для военных в Перми занимается комиссия по мобилизации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание правительства Пермского края. Пермь, демкин алексей
Алексей Демкин возглавил пермскую комиссию по мобилизации Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Администрация Перми опубликовала постановление мэра Алексея Демкина о создании городской призывной комиссии по мобилизации граждан, пребывающих в запасе. Документ датирован 2 ноября, но обнародован только сейчас. Согласно ему, работа у комиссии есть как в период мобилизации, так и в мирное время. В частности, члены комиссии должны разбирать жалобы горожан, взаимодействовать со СМИ и решать вопросы со льготами.

«Осуществляет рассмотрение жалоб граждан, призываемых по мобилизации, контроль за предоставлением семьям установленных законодательством льгот и пособий; осуществляет разъяснение гражданам через средства массовой информации их прав и обязанностей», — говорится в положении о комиссии.

Возглавляет комиссию мэр Перми Алексей Демкин, а заместителем значится военный комиссар Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов города Игорь Головкин. Частичную мобилизацию в России президент Владимир Путин объявил 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ее план выполнен. По его словам, в районы боевых действий направлены 87 тысяч человек из 300 тысяч мобилизованных.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Администрация Перми опубликовала постановление мэра Алексея Демкина о создании городской призывной комиссии по мобилизации граждан, пребывающих в запасе. Документ датирован 2 ноября, но обнародован только сейчас. Согласно ему, работа у комиссии есть как в период мобилизации, так и в мирное время. В частности, члены комиссии должны разбирать жалобы горожан, взаимодействовать со СМИ и решать вопросы со льготами. «Осуществляет рассмотрение жалоб граждан, призываемых по мобилизации, контроль за предоставлением семьям установленных законодательством льгот и пособий; осуществляет разъяснение гражданам через средства массовой информации их прав и обязанностей», — говорится в положении о комиссии. Возглавляет комиссию мэр Перми Алексей Демкин, а заместителем значится военный комиссар Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов города Игорь Головкин. Частичную мобилизацию в России президент Владимир Путин объявил 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ее план выполнен. По его словам, в районы боевых действий направлены 87 тысяч человек из 300 тысяч мобилизованных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...