Мэрия Перми уточнила, как работает комиссия по мобилизации

Администрация Перми опубликовала постановление мэра Алексея Демкина о создании городской призывной комиссии по мобилизации граждан, пребывающих в запасе. Документ датирован 2 ноября, но обнародован только сейчас. Согласно ему, работа у комиссии есть как в период мобилизации, так и в мирное время. В частности, члены комиссии должны разбирать жалобы горожан, взаимодействовать со СМИ и решать вопросы со льготами.
«Осуществляет рассмотрение жалоб граждан, призываемых по мобилизации, контроль за предоставлением семьям установленных законодательством льгот и пособий; осуществляет разъяснение гражданам через средства массовой информации их прав и обязанностей», — говорится в положении о комиссии.
Возглавляет комиссию мэр Перми Алексей Демкин, а заместителем значится военный комиссар Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов города Игорь Головкин. Частичную мобилизацию в России президент Владимир Путин объявил 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ее план выполнен. По его словам, в районы боевых действий направлены 87 тысяч человек из 300 тысяч мобилизованных.
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