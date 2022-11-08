Мэрия Перми уточнила, как работает комиссия по мобилизации

Проблемами льгот для военных в Перми занимается комиссия по мобилизации

09 ноября 2022 в 15:29 Размер текста - 17 +

Алексей Демкин возглавил пермскую комиссию по мобилизации Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Администрация Перми опубликовала постановление мэра Алексея Демкина о создании городской призывной комиссии по мобилизации граждан, пребывающих в запасе. Документ датирован 2 ноября, но обнародован только сейчас. Согласно ему, работа у комиссии есть как в период мобилизации, так и в мирное время. В частности, члены комиссии должны разбирать жалобы горожан, взаимодействовать со СМИ и решать вопросы со льготами. «Осуществляет рассмотрение жалоб граждан, призываемых по мобилизации, контроль за предоставлением семьям установленных законодательством льгот и пособий; осуществляет разъяснение гражданам через средства массовой информации их прав и обязанностей», — говорится в положении о комиссии. Возглавляет комиссию мэр Перми Алексей Демкин, а заместителем значится военный комиссар Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов города Игорь Головкин. Частичную мобилизацию в России президент Владимир Путин объявил 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ее план выполнен. По его словам, в районы боевых действий направлены 87 тысяч человек из 300 тысяч мобилизованных.

Администрация Перми опубликовала постановление мэра Алексея Демкина о создании городской призывной комиссии по мобилизации граждан, пребывающих в запасе. Документ датирован 2 ноября, но обнародован только сейчас. Согласно ему, работа у комиссии есть как в период мобилизации, так и в мирное время. В частности, члены комиссии должны разбирать жалобы горожан, взаимодействовать со СМИ и решать вопросы со льготами. «Осуществляет рассмотрение жалоб граждан, призываемых по мобилизации, контроль за предоставлением семьям установленных законодательством льгот и пособий; осуществляет разъяснение гражданам через средства массовой информации их прав и обязанностей», — говорится в положении о комиссии. Возглавляет комиссию мэр Перми Алексей Демкин, а заместителем значится военный комиссар Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов города Игорь Головкин. Частичную мобилизацию в России президент Владимир Путин объявил 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ее план выполнен. По его словам, в районы боевых действий направлены 87 тысяч человек из 300 тысяч мобилизованных.