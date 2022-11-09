09 ноября 2022

ФСБ рассекретила видео задержания террориста в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Граница Россия-Казахстан. Челябинск., фсб
ФСБ поймала мужчину в Екатеринбурге Фото:

Силовики ФСБ показали кадры задержания террориста, который готовился поджечь военкомат в Кировском районе Екатеринбурга. Соответствующими кадрами поделились с URA.RU в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

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ФСБ поймала мужчину, готовившего теракт в Екатеринбурге

«По месту жительства задержанного проведены оперативные мероприятия, обнаружены и изъяты пять самодельных зажигательных устройств», — сообщили в пресс-службе, опубликовав видео, на котором силовики без опознавательных знаков в масках, задерживают мужчину на улице. При не была бутылка, предположительно, с зажигательной смесью.

Силовики возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту. Мужчина планировал поджечь военкомат, по версии ФСБ, чтобы посеять панику среди населения. Для спецоперации в Екатеринбурге были привлечены специалисты военной контрразведки.

О задержании мужчины стало известно днем 10 ноября. В квартире мужчины провели обыски, а затем отправили его под стражу. В арсенале террориста нашли три зажигательных устройства, но где он собирался использовать их, не разглашается.

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Силовики ФСБ показали кадры задержания террориста, который готовился поджечь военкомат в Кировском районе Екатеринбурга. Соответствующими кадрами поделились с URA.RU в пресс-службе УФСБ по Свердловской области. «По месту жительства задержанного проведены оперативные мероприятия, обнаружены и изъяты пять самодельных зажигательных устройств», — сообщили в пресс-службе, опубликовав видео, на котором силовики без опознавательных знаков в масках, задерживают мужчину на улице. При не была бутылка, предположительно, с зажигательной смесью. Силовики возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту. Мужчина планировал поджечь военкомат, по версии ФСБ, чтобы посеять панику среди населения. Для спецоперации в Екатеринбурге были привлечены специалисты военной контрразведки. О задержании мужчины стало известно днем 10 ноября. В квартире мужчины провели обыски, а затем отправили его под стражу. В арсенале террориста нашли три зажигательных устройства, но где он собирался использовать их, не разглашается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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