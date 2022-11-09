ФСБ рассекретила видео задержания террориста в Екатеринбурге

10 ноября 2022 в 11:50 Размер текста - 17 +

ФСБ поймала мужчину в Екатеринбурге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Силовики ФСБ показали кадры задержания террориста, который готовился поджечь военкомат в Кировском районе Екатеринбурга. Соответствующими кадрами поделились с URA.RU в пресс-службе УФСБ по Свердловской области. Новость по теме ФСБ поймала мужчину, готовившего теракт в Екатеринбурге «По месту жительства задержанного проведены оперативные мероприятия, обнаружены и изъяты пять самодельных зажигательных устройств», — сообщили в пресс-службе, опубликовав видео, на котором силовики без опознавательных знаков в масках, задерживают мужчину на улице. При не была бутылка, предположительно, с зажигательной смесью. Силовики возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту. Мужчина планировал поджечь военкомат, по версии ФСБ, чтобы посеять панику среди населения. Для спецоперации в Екатеринбурге были привлечены специалисты военной контрразведки. О задержании мужчины стало известно днем 10 ноября. В квартире мужчины провели обыски, а затем отправили его под стражу. В арсенале террориста нашли три зажигательных устройства, но где он собирался использовать их, не разглашается.

Силовики ФСБ показали кадры задержания террориста, который готовился поджечь военкомат в Кировском районе Екатеринбурга. Соответствующими кадрами поделились с URA.RU в пресс-службе УФСБ по Свердловской области. «По месту жительства задержанного проведены оперативные мероприятия, обнаружены и изъяты пять самодельных зажигательных устройств», — сообщили в пресс-службе, опубликовав видео, на котором силовики без опознавательных знаков в масках, задерживают мужчину на улице. При не была бутылка, предположительно, с зажигательной смесью. Силовики возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту. Мужчина планировал поджечь военкомат, по версии ФСБ, чтобы посеять панику среди населения. Для спецоперации в Екатеринбурге были привлечены специалисты военной контрразведки. О задержании мужчины стало известно днем 10 ноября. В квартире мужчины провели обыски, а затем отправили его под стражу. В арсенале террориста нашли три зажигательных устройства, но где он собирался использовать их, не разглашается.