ФСБ поймала мужчину, готовившего теракт в Екатеринбурге

Силовики ФСБ поймали мужчину, кода он готовился к теракту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Силовики ФСБ задержали мужчину, который готовился поджечь военкомат в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

«В результате совместной спецоперации УФСБ России по Свердловской области и органов военной контрразведки при подготовке задержан 47-летний гражданин РФ, намеревавшийся совершить в отношении административного объекта в Кировском районе Екатеринбурга террористический акт», — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что мужчина был сторонником террористов. У него дома нашли самодельные устройства для построения взрывчатки, после чего заключили под стражу.

Ранее URA.RU сообщало о предотвращении взрыва военкомата в Нижнем Тагиле. Мужчину жестко задержали силовики ФСБ, которые выяснили, что мужчина приехал в Свердловскую область из Украины в 2014 году. Он готовил реагенты для сбора бомбы.