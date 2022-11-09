09 ноября 2022

ФСБ поймала мужчину, готовившего теракт в Екатеринбурге

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Силовики ФСБ поймали мужчину, кода он готовился к теракту Фото:

Силовики ФСБ задержали мужчину, который готовился поджечь военкомат в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

«В результате совместной спецоперации УФСБ России по Свердловской области и органов военной контрразведки при подготовке задержан 47-летний гражданин РФ, намеревавшийся совершить в отношении административного объекта в Кировском районе Екатеринбурга террористический акт», — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что мужчина был сторонником террористов. У него дома нашли самодельные устройства для построения взрывчатки, после чего заключили под стражу.

Ранее URA.RU сообщало о предотвращении взрыва военкомата в Нижнем Тагиле. Мужчину жестко задержали силовики ФСБ, которые выяснили, что мужчина приехал в Свердловскую область из Украины в 2014 году. Он готовил реагенты для сбора бомбы.

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Силовики ФСБ задержали мужчину, который готовился поджечь военкомат в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области. «В результате совместной спецоперации УФСБ России по Свердловской области и органов военной контрразведки при подготовке задержан 47-летний гражданин РФ, намеревавшийся совершить в отношении административного объекта в Кировском районе Екатеринбурга террористический акт», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что мужчина был сторонником террористов. У него дома нашли самодельные устройства для построения взрывчатки, после чего заключили под стражу. Ранее URA.RU сообщало о предотвращении взрыва военкомата в Нижнем Тагиле. Мужчину жестко задержали силовики ФСБ, которые выяснили, что мужчина приехал в Свердловскую область из Украины в 2014 году. Он готовил реагенты для сбора бомбы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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