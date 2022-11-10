В полиции Екатеринбурга определились, кто заменит уволившегося шефа

Ушедшего в отставку главу полиции Екатеринбурга заменит его заместитель Максим Беликов

10 ноября 2022 в 18:35 Размер текста - 17 +

Игоря Озерова временно заменит его заместитель Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Замначальника УМВД по Екатеринбургу начальник следственного управления Николай Почаевец займет место временно исполняющего начальника управления вместо подавшего в отставку Игоря Озерова. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых ведомствах. «На должность врио [начальника УМВД] основной кандидатурой считается Почаевец», — рассказал собеседник агентства. По его словам, назначение может пройти в ближайшие недели, однако кандидатами на должность были и другие заместители начальника. Ранее об этом сообщали другие источники URA.RU. Аналогичную кадровую перестановку ранее пытались провести в ГУ МВД по Свердловской области. Замначальника главка, начальника ГСУ Владимир Миронов получал предложение заменить шефа Александра Мешкова на время его отпуска. Однако он отказался от временного повышения, потому что не захотел брать на себя подобную ответственность, сообщали инсайдеры. По их версии, такой же стратегии может придерживаться и Почаевец. URA.RU направило запрос в отдел по работе с личным составом УМВД по Екатеринбургу. Ответа на момент публикации не поступало. Игорь Озеров подал в отставку 7 ноября, чтобы больше времени посвящать личной жизни, однако официальные источники не смогли подтвердить кадровую перестановку. Вслед за шефом, по версии инсайдеров, уйдет и замначальника УМВД по Екатеринбургу Максим Беликов.

Замначальника УМВД по Екатеринбургу начальник следственного управления Николай Почаевец займет место временно исполняющего начальника управления вместо подавшего в отставку Игоря Озерова. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых ведомствах. «На должность врио [начальника УМВД] основной кандидатурой считается Почаевец», — рассказал собеседник агентства. По его словам, назначение может пройти в ближайшие недели, однако кандидатами на должность были и другие заместители начальника. Ранее об этом сообщали другие источники URA.RU. Аналогичную кадровую перестановку ранее пытались провести в ГУ МВД по Свердловской области. Замначальника главка, начальника ГСУ Владимир Миронов получал предложение заменить шефа Александра Мешкова на время его отпуска. Однако он отказался от временного повышения, потому что не захотел брать на себя подобную ответственность, сообщали инсайдеры. По их версии, такой же стратегии может придерживаться и Почаевец. URA.RU направило запрос в отдел по работе с личным составом УМВД по Екатеринбургу. Ответа на момент публикации не поступало. Игорь Озеров подал в отставку 7 ноября, чтобы больше времени посвящать личной жизни, однако официальные источники не смогли подтвердить кадровую перестановку. Вслед за шефом, по версии инсайдеров, уйдет и замначальника УМВД по Екатеринбургу Максим Беликов.