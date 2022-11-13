Свердловский ветеран Донбасса приехал с СВО, чтобы заработать на пикап и вернуться

Ветеран Донбасса рассказал за счет чего пикапы показывают высокую эффективность на СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Свердловский ветеран Донбасса Максим Хлопин вернулся со спецоперации на Украине, чтобы заработать на пикап. Высокую эффективность пассажирского транспорта в СВО автомобиль показывает за счет своей мобильности.

«Нужен пикап, так как артиллерийская война — мобильная. Важно быстро перемещаться в горячих точках, там слишком быстро становишься мишенью. Поэтому, мы с парнями пытаемся заработать на пикап. Хотя бы одна машина, это уже пять жизней», — рассказал Максим Хлопин в беседе с корреспондентом URA.RU.

По его словам, именно на пикапе в Изюме ему с товарищами удалось выбраться из-под обстрела артиллерии. «Если бы человек не помог нам добыть пикап, мы бы оттуда не выбрались», — подытожил солдат.

Ранее агентство сообщало, что герой Донбасса спас товарищей из окружения под Изюмом. Личное оружие и часть боекомплекта мужчины сохранили, часть на отходе подорвали, чтобы врагу не досталось.