Лавров ответил на предложение Зеленского по завершению конфликта

Лавров: требования Зеленского к России неадекватны и нереалистичны

15 ноября 2022 в 15:16 Размер текста - 17 +

Украина категорически отказывается от переговоров, заявил Сергей Лавров Фото: Размик Закарян © URA.RU Условия Киева по мирному договору с Россией неадекватны и нереалистичны. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода на саммите G20 в Индонезии. Он подчеркнул, что все проблемы в урегулировании конфликта вызваны Украиной. «Я напомнил, что все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо нереалистичны и неадекватны в этой ситуации», — подчеркнул Лавров. Глава МИД РФ сообщил, что обсудил эту тему с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ранее глава Украины Владимир Зеленский представил на саммите G20 проект гарантий безопасности для своей страны. Он включал в себя масштабную передачу оружия, в том числе систем ПВО и ПРО, со стороны Запада, передает «Национальная служба новостей».Также Киев потребовал полноценный санкционный пакет против России. При этом Зеленский отказался от подписания новых Минских соглашений. Ранее глава МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев по-прежнему настаивает на выводе российских войск с освобожденных территорий и возвращения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Условия Киева по мирному договору с Россией неадекватны и нереалистичны. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода на саммите G20 в Индонезии. Он подчеркнул, что все проблемы в урегулировании конфликта вызваны Украиной. «Я напомнил, что все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо нереалистичны и неадекватны в этой ситуации», — подчеркнул Лавров. Глава МИД РФ сообщил, что обсудил эту тему с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ранее глава Украины Владимир Зеленский представил на саммите G20 проект гарантий безопасности для своей страны. Он включал в себя масштабную передачу оружия, в том числе систем ПВО и ПРО, со стороны Запада, передает «Национальная служба новостей».Также Киев потребовал полноценный санкционный пакет против России. При этом Зеленский отказался от подписания новых Минских соглашений. Ранее глава МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев по-прежнему настаивает на выводе российских войск с освобожденных территорий и возвращения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.