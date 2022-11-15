В Екатеринбурге выросли цены на такси и образовались восьмибалльные пробки. Скрин

16 ноября 2022 в 09:07 Размер текста - 17 +

В город пришли заморозки и снег, из-за этого на дорогах образовалась сложная ситуация Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Екатеринбурга жалуются на выросшие цены на такси и на пробки — стоимость поездок и время в пути выросли в несколько раз из-за сложной дорожной ситуации на фоне снегопада и заморозков. Так, поездка, которая обычно обходилась в 110-120 рублей, утром 16 ноября составила 388 рубля, рассказал URA.RU читатель. «Езжу с Пионерки (Пионерский микрорайон, — прим. ред.) на работу в центр на такси, расстояние — около 2,5 километров. Обычно такси стоит в районе 110-120 рублей, сегодня пришлось заплатить 388 рублей. Плюс на мосте по улице Шевченко были пробки, ехали дольше», — поделился собеседник. Согласно сервису «Яндекс. Карты», в утренний пик в городе наблюдались восьмибалльные пробки. Самые сложные ситуации были на Куйбышева, Малышева, на перекрестке Советской и Уральской, где произошла авария, на нескольких участках проспекта Ленина и других. Ранее синоптики сообщили, что в Свердловской области с 14 по 20 ноября столбик термометра ночью опустится до -17 градусов. Также в течение всей недели в области ожидается пасмурная погода с небольшим снегом. В утренний пик в городе наблюдались восьмибалльные пробки Скрин: «Яндекс. Карты» Цены на такси выросли из-за холодов и осадков Скрин: «Яндекс. Такси»

Жители Екатеринбурга жалуются на выросшие цены на такси и на пробки — стоимость поездок и время в пути выросли в несколько раз из-за сложной дорожной ситуации на фоне снегопада и заморозков. Так, поездка, которая обычно обходилась в 110-120 рублей, утром 16 ноября составила 388 рубля, рассказал URA.RU читатель. «Езжу с Пионерки (Пионерский микрорайон, — прим. ред.) на работу в центр на такси, расстояние — около 2,5 километров. Обычно такси стоит в районе 110-120 рублей, сегодня пришлось заплатить 388 рублей. Плюс на мосте по улице Шевченко были пробки, ехали дольше», — поделился собеседник. Согласно сервису «Яндекс. Карты», в утренний пик в городе наблюдались восьмибалльные пробки. Самые сложные ситуации были на Куйбышева, Малышева, на перекрестке Советской и Уральской, где произошла авария, на нескольких участках проспекта Ленина и других. Ранее синоптики сообщили, что в Свердловской области с 14 по 20 ноября столбик термометра ночью опустится до -17 градусов. Также в течение всей недели в области ожидается пасмурная погода с небольшим снегом.