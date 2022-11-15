15 ноября 2022

В Екатеринбурге выросли цены на такси и образовались восьмибалльные пробки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, снег, пробка, город екатеринбург, плотинка, снежная погода
В город пришли заморозки и снег, из-за этого на дорогах образовалась сложная ситуация Фото:

Жители Екатеринбурга жалуются на выросшие цены на такси и на пробки — стоимость поездок и время в пути выросли в несколько раз из-за сложной дорожной ситуации на фоне снегопада и заморозков. Так, поездка, которая обычно обходилась в 110-120 рублей, утром 16 ноября составила 388 рубля, рассказал URA.RU читатель.

«Езжу с Пионерки (Пионерский микрорайон, — прим. ред.) на работу в центр на такси, расстояние — около 2,5 километров. Обычно такси стоит в районе 110-120 рублей, сегодня пришлось заплатить 388 рублей. Плюс на мосте по улице Шевченко были пробки, ехали дольше», — поделился собеседник.

Согласно сервису «Яндекс. Карты», в утренний пик в городе наблюдались восьмибалльные пробки. Самые сложные ситуации были на Куйбышева, Малышева, на перекрестке Советской и Уральской, где произошла авария, на нескольких участках проспекта Ленина и других.

Ранее синоптики сообщили, что в Свердловской области с 14 по 20 ноября столбик термометра ночью опустится до -17 градусов. Также в течение всей недели в области ожидается пасмурная погода с небольшим снегом.

В утренний пик в городе наблюдались восьмибалльные пробки
Цены на такси выросли из-за холодов и осадков

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Жители Екатеринбурга жалуются на выросшие цены на такси и на пробки — стоимость поездок и время в пути выросли в несколько раз из-за сложной дорожной ситуации на фоне снегопада и заморозков. Так, поездка, которая обычно обходилась в 110-120 рублей, утром 16 ноября составила 388 рубля, рассказал URA.RU читатель. «Езжу с Пионерки (Пионерский микрорайон, — прим. ред.) на работу в центр на такси, расстояние — около 2,5 километров. Обычно такси стоит в районе 110-120 рублей, сегодня пришлось заплатить 388 рублей. Плюс на мосте по улице Шевченко были пробки, ехали дольше», — поделился собеседник. Согласно сервису «Яндекс. Карты», в утренний пик в городе наблюдались восьмибалльные пробки. Самые сложные ситуации были на Куйбышева, Малышева, на перекрестке Советской и Уральской, где произошла авария, на нескольких участках проспекта Ленина и других. Ранее синоптики сообщили, что в Свердловской области с 14 по 20 ноября столбик термометра ночью опустится до -17 градусов. Также в течение всей недели в области ожидается пасмурная погода с небольшим снегом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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