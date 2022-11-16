Свердловский омбудсмен открыла приемную для военнослужащих в зоне СВО

Татьяна Мерзялкова открыла мобильную приемную для бойцов, участвующих в СВО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В зоне специальной военной операции открылась мобильная приемная для военнослужащих, в которую в первые дни обратилось более 30 бойцов. Об этом сообщила омбудсмен по Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Многим хотелось узнать, как служат в зоне СВО, и у нас при содействии Центрального военного округа открылась там мобильная приемная. Мы зарегистрировали 32 обращения со всего округа, не только из Свердловской области», — передает слова Татьяны Мерзляковой ТАСС.

Большинство обращений в приемную связано с региональными выплатами, а также для предоставления льгот семьям бойцов. При этом свердловский омбудсмен отметила, что в регионе продолжает работать горячая линия по вопросам мобилизации до декабря.

Ранее URA.RU сообщало, что семьи мобилизованных свердловчан получат выплаты, положенные участникам спецоперации, в декабре дважды. Также агентство рассказывало, что областные выплаты семьям свердловских мобилизованных составили более 250 миллионов рублей.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий.