Свердловский омбудсмен открыла приемную для военнослужащих в зоне СВО

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, мерзлякова татьяна
Татьяна Мерзялкова открыла мобильную приемную для бойцов, участвующих в СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В зоне специальной военной операции открылась мобильная приемная для военнослужащих, в которую в первые дни обратилось более 30 бойцов. Об этом сообщила омбудсмен по Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Многим хотелось узнать, как служат в зоне СВО, и у нас при содействии Центрального военного округа открылась там мобильная приемная. Мы зарегистрировали 32 обращения со всего округа, не только из Свердловской области», — передает слова Татьяны Мерзляковой ТАСС.

Большинство обращений в приемную связано с региональными выплатами, а также для предоставления льгот семьям бойцов. При этом свердловский омбудсмен отметила, что в регионе продолжает работать горячая линия по вопросам мобилизации до декабря.

Ранее URA.RU сообщало, что семьи мобилизованных свердловчан получат выплаты, положенные участникам спецоперации, в декабре дважды. Также агентство рассказывало, что областные выплаты семьям свердловских мобилизованных составили более 250 миллионов рублей.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий.

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В зоне специальной военной операции открылась мобильная приемная для военнослужащих, в которую в первые дни обратилось более 30 бойцов. Об этом сообщила омбудсмен по Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Многим хотелось узнать, как служат в зоне СВО, и у нас при содействии Центрального военного округа открылась там мобильная приемная. Мы зарегистрировали 32 обращения со всего округа, не только из Свердловской области», — передает слова Татьяны Мерзляковой ТАСС. Большинство обращений в приемную связано с региональными выплатами, а также для предоставления льгот семьям бойцов. При этом свердловский омбудсмен отметила, что в регионе продолжает работать горячая линия по вопросам мобилизации до декабря. Ранее URA.RU сообщало, что семьи мобилизованных свердловчан получат выплаты, положенные участникам спецоперации, в декабре дважды. Также агентство рассказывало, что областные выплаты семьям свердловских мобилизованных составили более 250 миллионов рублей. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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