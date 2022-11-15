В Челябинской области выросла цена бюджетных путевок в детские лагеря

Правительство Челябинской области повысило предельную стоимость путевок в оздоровительные круглогодичные детские лагеря на 2023 год. Речь идет об отдыхе за счет средств регионального бюджета.
«Установить в 2023 году предельную стоимость путевки, приобретаемой за счет средств областного бюджета. На одного ребенка в сутки в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия — 1496 рублей; в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей — 1272 рубля», — говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.
В 2022 году предельная стоимость суток для ребенка в санаторно-оздоровительном лагере круглогодичного действия была установлена на уровне 1411 рублей. Отдых в загородном лагере был ограничен 1200 рублей в сутки.
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