В Челябинской области выросла цена бюджетных путевок в детские лагеря

16 ноября 2022 в 22:41 Размер текста - 17 +

Максимальная стоимость суток в загородном лагере в 2023 году установлена в размере 1272 рубля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство Челябинской области повысило предельную стоимость путевок в оздоровительные круглогодичные детские лагеря на 2023 год. Речь идет об отдыхе за счет средств регионального бюджета. «Установить в 2023 году предельную стоимость путевки, приобретаемой за счет средств областного бюджета. На одного ребенка в сутки в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия — 1496 рублей; в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей — 1272 рубля», — говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации. В 2022 году предельная стоимость суток для ребенка в санаторно-оздоровительном лагере круглогодичного действия была установлена на уровне 1411 рублей. Отдых в загородном лагере был ограничен 1200 рублей в сутки.

Правительство Челябинской области повысило предельную стоимость путевок в оздоровительные круглогодичные детские лагеря на 2023 год. Речь идет об отдыхе за счет средств регионального бюджета. «Установить в 2023 году предельную стоимость путевки, приобретаемой за счет средств областного бюджета. На одного ребенка в сутки в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия — 1496 рублей; в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей — 1272 рубля», — говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации. В 2022 году предельная стоимость суток для ребенка в санаторно-оздоровительном лагере круглогодичного действия была установлена на уровне 1411 рублей. Отдых в загородном лагере был ограничен 1200 рублей в сутки.