15 ноября 2022

В Челябинской области выросла цена бюджетных путевок в детские лагеря

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лето в городе. Челябинск, детский лагерь, лагерь, лето, автобус, дети, каникулы, детская безопасность
Максимальная стоимость суток в загородном лагере в 2023 году установлена в размере 1272 рубля Фото:

Правительство Челябинской области повысило предельную стоимость путевок в оздоровительные круглогодичные детские лагеря на 2023 год. Речь идет об отдыхе за счет средств регионального бюджета.

«Установить в 2023 году предельную стоимость путевки, приобретаемой за счет средств областного бюджета. На одного ребенка в сутки в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия — 1496 рублей; в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей — 1272 рубля», — говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.

В 2022 году предельная стоимость суток для ребенка в санаторно-оздоровительном лагере круглогодичного действия была установлена на уровне 1411 рублей. Отдых в загородном лагере был ограничен 1200 рублей в сутки.

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

Правительство Челябинской области повысило предельную стоимость путевок в оздоровительные круглогодичные детские лагеря на 2023 год. Речь идет об отдыхе за счет средств регионального бюджета. «Установить в 2023 году предельную стоимость путевки, приобретаемой за счет средств областного бюджета. На одного ребенка в сутки в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия — 1496 рублей; в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей — 1272 рубля», — говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации. В 2022 году предельная стоимость суток для ребенка в санаторно-оздоровительном лагере круглогодичного действия была установлена на уровне 1411 рублей. Отдых в загородном лагере был ограничен 1200 рублей в сутки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...