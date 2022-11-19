В Германии заявили, что Зеленский будет умолять о перемирии с РФ

Владимира Зеленского раскритиковали немецкие читатели Die Welt за отказ от переговоров с РФ Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Читатели немецкого издания Die Welt уверены, что вскоре президент Украины Владимир Зеленский «завоет о перемирии» с Россией и начнет умолять об этом. Так они отреагировали на отказ украинского лидера от краткосрочных переговоров.

«Он завоет о перемирии, когда Запад остановит денежные потоки в украинскую сторону», — считает один из пользователей. Другой читатель подчеркнул, что Зеленскому стоило бы согласиться на переговоры любого характера.

Еще один из пользователей призвал подождать, пока республиканцы перекроют Украине «денежный кран». «Почему этому лжецу до сих пор помогают?» — задался вопросом другой комментатор.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский отказывается от переговоров с Россией. С 24 февраля РФ проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. В ходе нее предпринималось несколько попыток решить конфликт дипломатическим путем, но они не привели к желаемым результатам. Россия неоднократно заявляла, что готова к переговорам с Киевом, однако Украина выступает против.