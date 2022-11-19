Вице-премьер Белоусов: попытки изолировать РФ углубят мировой кризис

19 ноября 2022 в 14:05 Размер текста - 17 +

Андрей Белоусов сообщил, что на АТЭС не было выпадов в отношении РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мировые лидеры начинают осознавать, что попытки изолировать Россию приведут к усугублению кризиса. Такое заявление сделал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов по итогам саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). «С другими представителями стран, так называемых недружественных, были и вполне доверительные [разговоры], поэтому какого-то дискомфорта в этой части я не ощущаю. Я думаю, что наступает понимание того, что попытки изолировать Россию ведут только к углублению кризиса», — цитирует Белоусова ТАСС. Он заявил, что на мероприятии не было выпадов в отношении РФ со стороны США. Саммит АТЭС проходит в Таиланде 18 и 19 ноября, передает Nation News. Президент РФ Владимир Путин из-за своего графика не смог посетить мероприятие, сообщали в Кремле. Большинство лидеров АТЭС осудили спецоперацию РФ на Украине, но представители некоторых стран высказали другую позицию.

Мировые лидеры начинают осознавать, что попытки изолировать Россию приведут к усугублению кризиса. Такое заявление сделал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов по итогам саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). «С другими представителями стран, так называемых недружественных, были и вполне доверительные [разговоры], поэтому какого-то дискомфорта в этой части я не ощущаю. Я думаю, что наступает понимание того, что попытки изолировать Россию ведут только к углублению кризиса», — цитирует Белоусова ТАСС. Он заявил, что на мероприятии не было выпадов в отношении РФ со стороны США. Саммит АТЭС проходит в Таиланде 18 и 19 ноября, передает Nation News. Президент РФ Владимир Путин из-за своего графика не смог посетить мероприятие, сообщали в Кремле. Большинство лидеров АТЭС осудили спецоперацию РФ на Украине, но представители некоторых стран высказали другую позицию.