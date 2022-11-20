Челябинского военного арестовали за употребление пива

Военнослужащий нес службу в состоянии алкогольного опьянения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Челябинского военного арестовали за употребления пива и несение службы в состоянии опьянения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, военнослужащий проведет на гауптвахте 13 суток.

«Младший сержант ночью самовольно покинул расположение воинской части и отправился в город, где купил и выпил литр пива, а потом вернулся в часть. После подъема он исполнял обязанности военной службы в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что военный признал свою вину. Суд учел прежние заслуги военного, его положительную характеристику, а также тот факт, что это первое нарушение, и арестовал его на 13 суток с содержанием на гауптвахте. Постановление о назначении дисциплинарного ареста не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Центральный окружной военный суд.

Ранее в той же части поймали начальника службы ГСМ, который создал ОПГ и воровал топливо. Группа ограбила Минобороны РФ на семь миллионов рублей. Суд отправил всех участников группировки в колонию на разные сроки.