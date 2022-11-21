Канье Уэст хочет составить конкуренцию Байдену и Трампу на выборах-2024

Уэст заявил, что полемист Майло Яннопулос уже начал работу над президентской кампаниейMichael Wyke/AP/TASS
Американский рэпер Канье Уэст намерен баллотироваться в президенты США на предстоящих выборах в 2024 году. Об этом исполнитель заявил в Twitter (заблокирован в РФ).
Канье заявил, что Майло Яннопулос, работавший раньше в команде республиканки Марджори Тейлор Грин, уже начал работу над президентской кампанией. «Это Майло прямо здесь, работает над кампанией», — приводит слова рэпера New York Post.
Ранее сообщалось, что аккаунты Канье Уэста в Twitter и Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) заблокировали. Причиной тому стали антисемитские высказывания музыканта, передает MK.RU. Когда платформу купил бизнесмен Илон Маск, twitter-аккаунт исполнителя был разблокирован, пишет «Федеральное агентство новостей».
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
Американский рэпер Канье Уэст намерен баллотироваться в президенты США на предстоящих выборах в 2024 году. Об этом исполнитель заявил в Twitter (заблокирован в РФ). Канье заявил, что Майло Яннопулос, работавший раньше в команде республиканки Марджори Тейлор Грин, уже начал работу над президентской кампанией. «Это Майло прямо здесь, работает над кампанией», — приводит слова рэпера New York Post. Ранее сообщалось, что аккаунты Канье Уэста в Twitter и Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) заблокировали. Причиной тому стали антисемитские высказывания музыканта, передает MK.RU. Когда платформу купил бизнесмен Илон Маск, twitter-аккаунт исполнителя был разблокирован, пишет «Федеральное агентство новостей».