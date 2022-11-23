NYT объяснила, почему НАТО не откликнется на просьбы Зеленского

NYT: НАТО не пойдет на поводу у Зеленского из-за боязни прямого столкновения с Россией

23 ноября 2022 в 17:33 Размер текста - 17 +

Зеленский хочет вовлечь НАТО, а страны НАТО хотят держаться подальше, сообщает американская газета Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Страны НАТО не желают прямого столкновения с Россией, после высказываний президента Украины Владимира Зеленского по поводу падения двух ракет в Польше. Главная их задача — сохранение безопасности. Об этом сообщает The New York Times, передавая слова преподавателя Лодзинского университета по безопасности. «Я понимаю точку зрения Украины, но у них есть свои цели и интересы. Зеленский хочет вовлечь НАТО, а мы хотим держаться подальше. Наш приоритет — сохранить польскую и другую территорию НАТО в безопасности», — заявил Роберт Чульда. Также в своем материале американская газета подчеркивает, что новые поставки зенитно-ракетных комплексов могут усложнить ситуацию. «НАТО, к огорчению Украины, к огорчению Украины, старались избегать прямого столкновения с Россией», — дополняет газета. Инцидент с падением двух ракет в Польше произошел 15 ноября. Позже Зеленский заявлял, что Россия причастна к падению. В Минобороны РФ указывали, что обломки снарядов, запечатленные на фото с места происшествия, не имеют никакого отношения к российскому вооружению. Также минобороны утверждает, что ВС России не производило ударов вблизи польско-украинской границы. Военный эксперты считают, что это были именно украинские ракеты. LIFE сообщает, что Польша намерена использовать этот инцидент в своих целях.

Страны НАТО не желают прямого столкновения с Россией, после высказываний президента Украины Владимира Зеленского по поводу падения двух ракет в Польше. Главная их задача — сохранение безопасности. Об этом сообщает The New York Times, передавая слова преподавателя Лодзинского университета по безопасности. «Я понимаю точку зрения Украины, но у них есть свои цели и интересы. Зеленский хочет вовлечь НАТО, а мы хотим держаться подальше. Наш приоритет — сохранить польскую и другую территорию НАТО в безопасности», — заявил Роберт Чульда. Также в своем материале американская газета подчеркивает, что новые поставки зенитно-ракетных комплексов могут усложнить ситуацию. «НАТО, к огорчению Украины, к огорчению Украины, старались избегать прямого столкновения с Россией», — дополняет газета. Инцидент с падением двух ракет в Польше произошел 15 ноября. Позже Зеленский заявлял, что Россия причастна к падению. В Минобороны РФ указывали, что обломки снарядов, запечатленные на фото с места происшествия, не имеют никакого отношения к российскому вооружению. Также минобороны утверждает, что ВС России не производило ударов вблизи польско-украинской границы. Военный эксперты считают, что это были именно украинские ракеты. LIFE сообщает, что Польша намерена использовать этот инцидент в своих целях.