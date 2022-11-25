25 ноября 2022
24 ноября 2022

В Нижневартовске из-за морозов произошла авария на теплотрассе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Отопление. Авария ЖКХ. Челябинск, коммунальная авария, зима, теплотрасса, отопление, жкх, ремонт теплотрассы
В Нижневартовске произошел прорыв на теплотрассе из-за морозов Фото:

В Нижневартовске на перекрестке улиц 60 лет Октября и Муссы Джалиля произошла авария на теплотрассе. О происшествии сообщает житель города в группе «ЧП [В] Нижневартовске» в социальной сети «ВКонтакте».

«На улице — 35, а у нас теплая река. Теплотрасса в воде, подвал дома с парковкой затоплен. Здравствуй, прошлый год — то же самое было», — сообщает автор видео.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию города с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что Советский остался без водоснабжения из-за аварии на водоводе. Для жителей города был организован подвоз воды с помощью спецмашин.

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В Нижневартовске на перекрестке улиц 60 лет Октября и Муссы Джалиля произошла авария на теплотрассе. О происшествии сообщает житель города в группе «ЧП [В] Нижневартовске» в социальной сети «ВКонтакте». «На улице — 35, а у нас теплая река. Теплотрасса в воде, подвал дома с парковкой затоплен. Здравствуй, прошлый год — то же самое было», — сообщает автор видео. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию города с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что Советский остался без водоснабжения из-за аварии на водоводе. Для жителей города был организован подвоз воды с помощью спецмашин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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