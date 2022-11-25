В Нижневартовске из-за морозов произошла авария на теплотрассе. Видео

26 ноября 2022 в 02:50 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске произошел прорыв на теплотрассе из-за морозов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижневартовске на перекрестке улиц 60 лет Октября и Муссы Джалиля произошла авария на теплотрассе. О происшествии сообщает житель города в группе «ЧП [В] Нижневартовске» в социальной сети «ВКонтакте». «На улице — 35, а у нас теплая река. Теплотрасса в воде, подвал дома с парковкой затоплен. Здравствуй, прошлый год — то же самое было», — сообщает автор видео. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию города с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что Советский остался без водоснабжения из-за аварии на водоводе. Для жителей города был организован подвоз воды с помощью спецмашин.

В Нижневартовске на перекрестке улиц 60 лет Октября и Муссы Джалиля произошла авария на теплотрассе. О происшествии сообщает житель города в группе «ЧП [В] Нижневартовске» в социальной сети «ВКонтакте». «На улице — 35, а у нас теплая река. Теплотрасса в воде, подвал дома с парковкой затоплен. Здравствуй, прошлый год — то же самое было», — сообщает автор видео. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию города с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что Советский остался без водоснабжения из-за аварии на водоводе. Для жителей города был организован подвоз воды с помощью спецмашин.