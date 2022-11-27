Силовики устроили обыски в екатеринбургском БЦ «Манхэттен», где произошла перестрелка

В екатеринбургском бизнес-центре «Манхэттен», где вечером 25 ноября произошла перестрелка, предположительно, между сотрудниками управляющих компаний, прошли обыски. По их итогам было возбуждено уголовное дело. Силовики приходили к сотрудникам компании «Аурус», сообщил URA.RU заместитель директора УК «Кировская» Владислав Лебедев. Информацию URA.RU подтвердил источник в силовой среде.
«Вчера в компании „Аурус“ проходили обыски, возбуждено дело по статье о покушении на убийство. У одного из сотрудников нашли наркотики», — рассказал Лебедев. Он не раскрыл детали обысков, сославшись на тайну следствия.
Представитель компании «Аурус» опроверг информацию Лебедева. «Ни вчера, ни в субботу никаких обысков у нас не было. Наркотики не находили», — сообщил он. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там не смогли подтвердить информацию.
Вечером 25 ноября в БЦ «Манхэттен» произошла перестрелка, в которой ранения получили два человека. На место приезжали полицейские. По предварительным данным, конфликт мог быть связан с противостоянием управляющих компаний «Кировская» и «Аурус». Ранее в БЦ сообщали о «рейдерском захвате».
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