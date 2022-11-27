Пермяков зовут защищать от ЧП оборонный завод, где побывал Медведев

28 ноября 2022 в 12:35 Размер текста - 17 +

Пожарному обещают зарплату в 35 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Специальное управление Федеральной противопожарной службы №34 МЧС РФ ищет сотрудника для тушения пожаров на ФКП «Пермский пороховой завод». Это оборонное предприятие, выпускающее заряды к реактивным системам залпового огня «Град» и «Смерч», которое в августе посещал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Объявление с описанием вакансии опубликовано на сайте «Авито». «Требования: служба в армии, категория здоровья A, отсутствие судимостей, физическая подготовка. Вступительный экзамен — подтягивание 15-16 раз. Обязанности: выполнять задачи по тушению пожаров на оборонном предприятии «Пермский пороховой завод», — сообщается в объявлении. Соискателей предупреждают, что откликаться на объявление следует лишь тем кандидатам, которые строго соответствуют указанным требованиям. В противном случае устроиться на эту работу не получится. Уровень предлагаемой заработной платы — 35 тысяч рублей. Среди гарантий также полный соцпакет, обеспеченность формой и компенсация проезда к месту отпуска туда и обратно один раз в год. По данным сайта ГУ МЧС по Пермскому краю, спецуправление ФПС №34 МЧС России занимается организацией профилактики и тушением пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) и режимных организациях. Ранее URA.RU рассказывало о ЧП на «Пермском пороховом заводе», где в результате пожара в одном из цехов погибли три человека. В августе предприятие посещал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Летом же завод объявил о массовом наборе сотрудников в штат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Специальное управление Федеральной противопожарной службы №34 МЧС РФ ищет сотрудника для тушения пожаров на ФКП «Пермский пороховой завод». Это оборонное предприятие, выпускающее заряды к реактивным системам залпового огня «Град» и «Смерч», которое в августе посещал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Объявление с описанием вакансии опубликовано на сайте «Авито». «Требования: служба в армии, категория здоровья A, отсутствие судимостей, физическая подготовка. Вступительный экзамен — подтягивание 15-16 раз. Обязанности: выполнять задачи по тушению пожаров на оборонном предприятии «Пермский пороховой завод», — сообщается в объявлении. Соискателей предупреждают, что откликаться на объявление следует лишь тем кандидатам, которые строго соответствуют указанным требованиям. В противном случае устроиться на эту работу не получится. Уровень предлагаемой заработной платы — 35 тысяч рублей. Среди гарантий также полный соцпакет, обеспеченность формой и компенсация проезда к месту отпуска туда и обратно один раз в год. По данным сайта ГУ МЧС по Пермскому краю, спецуправление ФПС №34 МЧС России занимается организацией профилактики и тушением пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) и режимных организациях. Ранее URA.RU рассказывало о ЧП на «Пермском пороховом заводе», где в результате пожара в одном из цехов погибли три человека. В августе предприятие посещал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Летом же завод объявил о массовом наборе сотрудников в штат.