База отдыха продается на севере Пермского края Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Красновишерском городском округе продается база отдыха с видом на реку Вишера и гору Полюд, популярную в Пермском крае туристическую достопримечательность. Турбаза называется «Родники» и выставлена на продажу на сайте «Авито» почти за 4,8 млн рублей.

«В 30 минутах ходьбы пешком находится чудесная достопримечательность Пермского края — гора Ветлан, с которой открывается вид на реку Вишеру. На противоположном берегу расположилась гордость Красновишерска — гора Полюд, очень популярное у туристов место в Пермском крае с неотразимыми видами, которыми приходят полюбоваться не только летом, но и зимой», — сообщается в объявлении.

После покупки в распоряжение нового владельца перейдет участок земли с гостевым домом на шесть комнат, кухней и зоной отдыха. Также на территории комплекса есть русская баня, беседки с мангалом и небольшой пруд. База оборудована собственной электроподстанцией и отапливается дровяной котельной.

Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском поселке Протасы выставлен на продажу элитный загородный клуб. За трехэтажное здание продавец просит на «Авито» 85 миллионов рублей.