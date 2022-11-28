В Пермском крае продается база отдыха с видом на горную вершину. Фото

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База отдыха продается на севере Пермского края Фото:

В Красновишерском городском округе продается база отдыха с видом на реку Вишера и гору Полюд, популярную в Пермском крае туристическую достопримечательность. Турбаза называется «Родники» и выставлена на продажу на сайте «Авито» почти за 4,8 млн рублей.

«В 30 минутах ходьбы пешком находится чудесная достопримечательность Пермского края — гора Ветлан, с которой открывается вид на реку Вишеру. На противоположном берегу расположилась гордость Красновишерска — гора Полюд, очень популярное у туристов место в Пермском крае с неотразимыми видами, которыми приходят полюбоваться не только летом, но и зимой», — сообщается в объявлении.

После покупки в распоряжение нового владельца перейдет участок земли с гостевым домом на шесть комнат, кухней и зоной отдыха. Также на территории комплекса есть русская баня, беседки с мангалом и небольшой пруд. База оборудована собственной электроподстанцией и отапливается дровяной котельной.

Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском поселке Протасы выставлен на продажу элитный загородный клуб. За трехэтажное здание продавец просит на «Авито» 85 миллионов рублей.

С территории базы открывается вид на вершину популярной у туристов горы Полюд
Фото:

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В Красновишерском городском округе продается база отдыха с видом на реку Вишера и гору Полюд, популярную в Пермском крае туристическую достопримечательность. Турбаза называется «Родники» и выставлена на продажу на сайте «Авито» почти за 4,8 млн рублей. «В 30 минутах ходьбы пешком находится чудесная достопримечательность Пермского края — гора Ветлан, с которой открывается вид на реку Вишеру. На противоположном берегу расположилась гордость Красновишерска — гора Полюд, очень популярное у туристов место в Пермском крае с неотразимыми видами, которыми приходят полюбоваться не только летом, но и зимой», — сообщается в объявлении. После покупки в распоряжение нового владельца перейдет участок земли с гостевым домом на шесть комнат, кухней и зоной отдыха. Также на территории комплекса есть русская баня, беседки с мангалом и небольшой пруд. База оборудована собственной электроподстанцией и отапливается дровяной котельной. Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском поселке Протасы выставлен на продажу элитный загородный клуб. За трехэтажное здание продавец просит на «Авито» 85 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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