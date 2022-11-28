Челябинский рабочий получил награду от Путина

29 ноября 2022 в 00:25 Размер текста - 17 +

Президент присвоил рабочему звание заслуженного металлурга Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области © URA.RU Президент РФ Владимир Путин присвоил звание заслуженный металлург РФ рабочему из Челябинской области. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации. «Почетное звание заслуженный металлург Российской Федерации присвоить аппаратчику в производстве драгоценных металлов АО „Кыштымский медеэлектролитный завод“ Игорю Сергеевичу Вучичевичу. Указ вступает в силу 28 ноября», — говорится в документе. Ранее Путин своим указом наградил семерых жителей Челябинской области. Среди них оказались сотрудники ПАО «Магнитогорский металлургический завод» и ПАО «Челябинский трубопрокатный завод».

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание заслуженный металлург РФ рабочему из Челябинской области. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации. «Почетное звание заслуженный металлург Российской Федерации присвоить аппаратчику в производстве драгоценных металлов АО „Кыштымский медеэлектролитный завод“ Игорю Сергеевичу Вучичевичу. Указ вступает в силу 28 ноября», — говорится в документе. Ранее Путин своим указом наградил семерых жителей Челябинской области. Среди них оказались сотрудники ПАО «Магнитогорский металлургический завод» и ПАО «Челябинский трубопрокатный завод».