28 ноября 2022

Челябинский рабочий получил награду от Путина

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Путин на ЧТПЗ и ЭТЕРНО. Челябинск, путин владимир
Президент присвоил рабочему звание заслуженного металлурга Фото:

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание заслуженный металлург РФ рабочему из Челябинской области. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

«Почетное звание заслуженный металлург Российской Федерации присвоить аппаратчику в производстве драгоценных металлов АО „Кыштымский медеэлектролитный завод“ Игорю Сергеевичу Вучичевичу. Указ вступает в силу 28 ноября», — говорится в документе.

Ранее Путин своим указом наградил семерых жителей Челябинской области. Среди них оказались сотрудники ПАО «Магнитогорский металлургический завод» и ПАО «Челябинский трубопрокатный завод».

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Президент РФ Владимир Путин присвоил звание заслуженный металлург РФ рабочему из Челябинской области. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации. «Почетное звание заслуженный металлург Российской Федерации присвоить аппаратчику в производстве драгоценных металлов АО „Кыштымский медеэлектролитный завод“ Игорю Сергеевичу Вучичевичу. Указ вступает в силу 28 ноября», — говорится в документе. Ранее Путин своим указом наградил семерых жителей Челябинской области. Среди них оказались сотрудники ПАО «Магнитогорский металлургический завод» и ПАО «Челябинский трубопрокатный завод».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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