МИД РФ обвинил США в токсичности

29 ноября 2022 в 20:34 Размер текста - 17 +

Мария Захарова заявила, что США не идут навстречу РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU США ведут себя токсично при обсуждении Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «На всех направлениях отмечаем высочайший уровень токсичности и враждебности со стороны Вашингтона. В рамках развязанной против нас тотальной гибридной войны практически каждый шаг США применительно к России подчинен патологическому стремлению навредить нашей стране везде, где только возможно», — написала Захарова в своем telegram-канале. По ее словам, США пытаются поменять все в свою пользу. Официальные лица США хотят возобновить инспекции, а не обсуждать «озабоченности» РФ, заявила Захарова. Вашингтон создал такую ситуацию, что Россия лишилась возможности реализовать свое право на инспекции по договору, отметила она. Решение РФ перенести комиссию по ДСНВ было принято на политическом уровне из-за конфликта с США, сообщил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, стороны не смогли согласовать программу консультаций по договору. Мероприятие планировалось провести в Каире с 29 ноября по 6 декабря, передает RT.

США ведут себя токсично при обсуждении Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «На всех направлениях отмечаем высочайший уровень токсичности и враждебности со стороны Вашингтона. В рамках развязанной против нас тотальной гибридной войны практически каждый шаг США применительно к России подчинен патологическому стремлению навредить нашей стране везде, где только возможно», — написала Захарова в своем telegram-канале. По ее словам, США пытаются поменять все в свою пользу. Официальные лица США хотят возобновить инспекции, а не обсуждать «озабоченности» РФ, заявила Захарова. Вашингтон создал такую ситуацию, что Россия лишилась возможности реализовать свое право на инспекции по договору, отметила она. Решение РФ перенести комиссию по ДСНВ было принято на политическом уровне из-за конфликта с США, сообщил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, стороны не смогли согласовать программу консультаций по договору. Мероприятие планировалось провести в Каире с 29 ноября по 6 декабря, передает RT.