29 ноября 2022

У пермяка за миллионные долги арестовали грузовик

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие по обращению с радиоактивными отходами
Грузовик могут продать с торгов, а вырученные средства направить в счет погашения долга Фото:

Приставы арестовали у жителя Большесосновского района Пермского края грузовой автомобиль за накопленные долги по налогам, страховым взносам и штрафам. Мужчина задолжал в налоговую инспекцию более 3,7 миллионов рублей.

«Должник был уведомлен о возбуждении исполнительного производства, но мер к погашению долга не предпринимал, требования должностных лиц о явке на прием игнорировал. Тогда судебный пристав вынес постановление о его принудительном приводе. Мужчину доставили в подразделение ведомства и отобрали объяснение о причинах неисполнения финансовых обязательств», — сообщается на сайте УФССП РФ по Пермскому краю.

В рамках исполнительного производства было установлено, что в собственности должника находится грузовой тягач Volvo, стоимостью около семи миллионов рублей. На машину был наложен арест. Если его владелец не погасит долг до конца 2022 года, то грузовик будет продан с торгов. Вырученные от продажи деньги направят в счет погашения долга, а остаток отдадут владельцу.

Ранее URA.RU рассказывало, что судебные приставы арестовали автомобили двух пермяков из-за долгов за тепло и электричество. Машины вернут владельцам, если владельцы вовремя погасят задолженности.

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Приставы арестовали у жителя Большесосновского района Пермского края грузовой автомобиль за накопленные долги по налогам, страховым взносам и штрафам. Мужчина задолжал в налоговую инспекцию более 3,7 миллионов рублей. «Должник был уведомлен о возбуждении исполнительного производства, но мер к погашению долга не предпринимал, требования должностных лиц о явке на прием игнорировал. Тогда судебный пристав вынес постановление о его принудительном приводе. Мужчину доставили в подразделение ведомства и отобрали объяснение о причинах неисполнения финансовых обязательств», — сообщается на сайте УФССП РФ по Пермскому краю. В рамках исполнительного производства было установлено, что в собственности должника находится грузовой тягач Volvo, стоимостью около семи миллионов рублей. На машину был наложен арест. Если его владелец не погасит долг до конца 2022 года, то грузовик будет продан с торгов. Вырученные от продажи деньги направят в счет погашения долга, а остаток отдадут владельцу. Ранее URA.RU рассказывало, что судебные приставы арестовали автомобили двух пермяков из-за долгов за тепло и электричество. Машины вернут владельцам, если владельцы вовремя погасят задолженности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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