У пермяка за миллионные долги арестовали грузовик

30 ноября 2022 в 10:00 Размер текста - 17 +

Грузовик могут продать с торгов, а вырученные средства направить в счет погашения долга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Приставы арестовали у жителя Большесосновского района Пермского края грузовой автомобиль за накопленные долги по налогам, страховым взносам и штрафам. Мужчина задолжал в налоговую инспекцию более 3,7 миллионов рублей. «Должник был уведомлен о возбуждении исполнительного производства, но мер к погашению долга не предпринимал, требования должностных лиц о явке на прием игнорировал. Тогда судебный пристав вынес постановление о его принудительном приводе. Мужчину доставили в подразделение ведомства и отобрали объяснение о причинах неисполнения финансовых обязательств», — сообщается на сайте УФССП РФ по Пермскому краю. В рамках исполнительного производства было установлено, что в собственности должника находится грузовой тягач Volvo, стоимостью около семи миллионов рублей. На машину был наложен арест. Если его владелец не погасит долг до конца 2022 года, то грузовик будет продан с торгов. Вырученные от продажи деньги направят в счет погашения долга, а остаток отдадут владельцу. Ранее URA.RU рассказывало, что судебные приставы арестовали автомобили двух пермяков из-за долгов за тепло и электричество. Машины вернут владельцам, если владельцы вовремя погасят задолженности.

Приставы арестовали у жителя Большесосновского района Пермского края грузовой автомобиль за накопленные долги по налогам, страховым взносам и штрафам. Мужчина задолжал в налоговую инспекцию более 3,7 миллионов рублей. «Должник был уведомлен о возбуждении исполнительного производства, но мер к погашению долга не предпринимал, требования должностных лиц о явке на прием игнорировал. Тогда судебный пристав вынес постановление о его принудительном приводе. Мужчину доставили в подразделение ведомства и отобрали объяснение о причинах неисполнения финансовых обязательств», — сообщается на сайте УФССП РФ по Пермскому краю. В рамках исполнительного производства было установлено, что в собственности должника находится грузовой тягач Volvo, стоимостью около семи миллионов рублей. На машину был наложен арест. Если его владелец не погасит долг до конца 2022 года, то грузовик будет продан с торгов. Вырученные от продажи деньги направят в счет погашения долга, а остаток отдадут владельцу. Ранее URA.RU рассказывало, что судебные приставы арестовали автомобили двух пермяков из-за долгов за тепло и электричество. Машины вернут владельцам, если владельцы вовремя погасят задолженности.