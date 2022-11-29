Свердловский полицейский, бравший взятки за перевоз опасных грузов, предстанет перед судом

30 ноября 2022 в 15:06 Размер текста - 17 +

Сотрудник ГИБДД, по версии следствия, брал взятки около года Фото: Илья Московец © URA.RU В Серове начнут судить сотрудника ГИБДД, который обогащался за счет взяток за незаконную перевозку опасных грузов и подделку документов в административном деле. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Серовская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего старшего государственного инспектора», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что силовик в течение года брал взятки с перевозчиков, которые занимались поставками сниженного углерода. Полицейский незаконно продлевал свидетельства о перевозке. Кроме этого, силовика считают виновным в эпизоде, когда было прекращено расследование дела и сфальсифицированы доказательства по нему. Полицейского уволили и направили в Серовский районный суд по подозрению в преступлениях по четырем уголовным статьям.

В Серове начнут судить сотрудника ГИБДД, который обогащался за счет взяток за незаконную перевозку опасных грузов и подделку документов в административном деле. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Серовская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего старшего государственного инспектора», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что силовик в течение года брал взятки с перевозчиков, которые занимались поставками сниженного углерода. Полицейский незаконно продлевал свидетельства о перевозке. Кроме этого, силовика считают виновным в эпизоде, когда было прекращено расследование дела и сфальсифицированы доказательства по нему. Полицейского уволили и направили в Серовский районный суд по подозрению в преступлениях по четырем уголовным статьям.