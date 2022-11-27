Житель Сургута подарил УАЗ минометчикам на фронте

28 ноября 2022 в 13:46 Размер текста - 17 +

Перед отправкой «УАЗ» перекрасят в болотный цвет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Сургута (ХМАО) Сергей Исаков подарил военнослужащим, находящимся в зоне СВО, автомобиль УАЗ для минометного расчета. Об этом URA.RU сообщил общественник Эдуард Чуприна. «Машину для военных спецоперации подарил сургутский предприниматель Сергей Исаков. Машина будет использоваться под миномет. Поэтому покупали УАЗ именно грузовой. Машину брали у местного спортсмена. Он, когда узнал, для чего покупается автомобиль, то сделал скидку на него», — сообщил Чуприна. Перед отправкой в зону боевых действий машину еще нужно будет покрасить в болотный цвет. Купленный УАЗ белого цвета. Сам же покупатель машины объяснил свои действия желанием помочь парням на передовой. «За наших пацанов переживаю. Делаю все возможное, чтоб они победили, вот и купил машину. Я считаю, как-то неправильно, имея возможность, не помочь парням. Они там душу вкладывают и жизнями рискуют ради победы», — сообщил корреспонденту агентства Исаков. Ранее URA.RU сообщало, что семья из ХМАО подарила УАЗ волонтерам для работы в ДНР. Благодаря машине волонтеры смогут эффективнее оказывать помощь жителям отдаленных районов Донбасса. С февраля 2022 года Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию. По заявлению главы государства Владимира Путина, ее основные цели — это защита мирного населения Донбасса от произвола ВСУ, а также денацификация и демилитаризация Украины.

Житель Сургута (ХМАО) Сергей Исаков подарил военнослужащим, находящимся в зоне СВО, автомобиль УАЗ для минометного расчета. Об этом URA.RU сообщил общественник Эдуард Чуприна. «Машину для военных спецоперации подарил сургутский предприниматель Сергей Исаков. Машина будет использоваться под миномет. Поэтому покупали УАЗ именно грузовой. Машину брали у местного спортсмена. Он, когда узнал, для чего покупается автомобиль, то сделал скидку на него», — сообщил Чуприна. Перед отправкой в зону боевых действий машину еще нужно будет покрасить в болотный цвет. Купленный УАЗ белого цвета. Сам же покупатель машины объяснил свои действия желанием помочь парням на передовой. «За наших пацанов переживаю. Делаю все возможное, чтоб они победили, вот и купил машину. Я считаю, как-то неправильно, имея возможность, не помочь парням. Они там душу вкладывают и жизнями рискуют ради победы», — сообщил корреспонденту агентства Исаков. Ранее URA.RU сообщало, что семья из ХМАО подарила УАЗ волонтерам для работы в ДНР. Благодаря машине волонтеры смогут эффективнее оказывать помощь жителям отдаленных районов Донбасса. С февраля 2022 года Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию. По заявлению главы государства Владимира Путина, ее основные цели — это защита мирного населения Донбасса от произвола ВСУ, а также денацификация и демилитаризация Украины.