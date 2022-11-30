Екатеринбуржцы атаковали офис юристов, обвинив их в мошенничестве

Жители Екатеринбурга массово пожаловались на одну из юридических компаний, сотрудники которой берут деньги, но не предоставляют качественные услуги, и попытались штурмом взять офис. Об этом URA.RU сообщил очевидец, информацию также подтвердили в городском УМВД.
«По всем обращениям граждан в отношении данной организации проведены проверки в соответствии с законодательством. По результатам разбирательства в данной ситуации усмотрены признаки гражданско-правовых отношений. В связи с этим заявителям было рекомендовано решить спор в судебном порядке», — отметили в полиции.
По словам пострадавших, юристы компании берут деньги, но не оказывают квалифицированную помощь. Действиями юристов недовольны несколько десятков клиентов.
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