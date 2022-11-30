Екатеринбуржцы атаковали офис юристов, обвинив их в мошенничестве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приговор по делу адвоката Эльнары Салмановой. Екатеринбург, уголовное дело, закон, юридическая консультация, юстиция, правосудие, юрист, приговор суда, судья, суд, уголовное право, вынесение приговора
Екатеринбуржцы массово жалуются на юридическую фирму, сотрудники которой не оказывают им помощи Фото:

Жители Екатеринбурга массово пожаловались на одну из юридических компаний, сотрудники которой берут деньги, но не предоставляют качественные услуги, и попытались штурмом взять офис. Об этом URA.RU сообщил очевидец, информацию также подтвердили в городском УМВД.

«По всем обращениям граждан в отношении данной организации проведены проверки в соответствии с законодательством. По результатам разбирательства в данной ситуации усмотрены признаки гражданско-правовых отношений. В связи с этим заявителям было рекомендовано решить спор в судебном порядке», — отметили в полиции.

По словам пострадавших, юристы компании берут деньги, но не оказывают квалифицированную помощь. Действиями юристов недовольны несколько десятков клиентов.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Жители Екатеринбурга массово пожаловались на одну из юридических компаний, сотрудники которой берут деньги, но не предоставляют качественные услуги, и попытались штурмом взять офис. Об этом URA.RU сообщил очевидец, информацию также подтвердили в городском УМВД. «По всем обращениям граждан в отношении данной организации проведены проверки в соответствии с законодательством. По результатам разбирательства в данной ситуации усмотрены признаки гражданско-правовых отношений. В связи с этим заявителям было рекомендовано решить спор в судебном порядке», — отметили в полиции. По словам пострадавших, юристы компании берут деньги, но не оказывают квалифицированную помощь. Действиями юристов недовольны несколько десятков клиентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...