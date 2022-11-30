Екатеринбуржцы атаковали офис юристов, обвинив их в мошенничестве

30 ноября 2022 в 19:37 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы массово жалуются на юридическую фирму, сотрудники которой не оказывают им помощи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Екатеринбурга массово пожаловались на одну из юридических компаний, сотрудники которой берут деньги, но не предоставляют качественные услуги, и попытались штурмом взять офис. Об этом URA.RU сообщил очевидец, информацию также подтвердили в городском УМВД. «По всем обращениям граждан в отношении данной организации проведены проверки в соответствии с законодательством. По результатам разбирательства в данной ситуации усмотрены признаки гражданско-правовых отношений. В связи с этим заявителям было рекомендовано решить спор в судебном порядке», — отметили в полиции. По словам пострадавших, юристы компании берут деньги, но не оказывают квалифицированную помощь. Действиями юристов недовольны несколько десятков клиентов.

Жители Екатеринбурга массово пожаловались на одну из юридических компаний, сотрудники которой берут деньги, но не предоставляют качественные услуги, и попытались штурмом взять офис. Об этом URA.RU сообщил очевидец, информацию также подтвердили в городском УМВД. «По всем обращениям граждан в отношении данной организации проведены проверки в соответствии с законодательством. По результатам разбирательства в данной ситуации усмотрены признаки гражданско-правовых отношений. В связи с этим заявителям было рекомендовано решить спор в судебном порядке», — отметили в полиции. По словам пострадавших, юристы компании берут деньги, но не оказывают квалифицированную помощь. Действиями юристов недовольны несколько десятков клиентов.