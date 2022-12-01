Путин: часть россиян нуждается в психологической помощи

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Путин попросил кабмин обсудить вопрос развития психологической помощи в РФ Фото:

В России 15% жителей нуждаются в помощи психологов. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«15% россиян нуждаются в помощи психологов», — заявил Путин ходе встречи с участниками II Конгресса молодых ученых. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».

По его словам, службы психологической помощи в России пока не развиваются нужным образом. Президент обратился к правительству с просьбой обсудить этот вопрос.

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В России 15% жителей нуждаются в помощи психологов. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «15% россиян нуждаются в помощи психологов», — заявил Путин ходе встречи с участниками II Конгресса молодых ученых. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». По его словам, службы психологической помощи в России пока не развиваются нужным образом. Президент обратился к правительству с просьбой обсудить этот вопрос.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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