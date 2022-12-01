Путин: часть россиян нуждается в психологической помощи

Путин попросил кабмин обсудить вопрос развития психологической помощи в РФ
В России 15% жителей нуждаются в помощи психологов. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«15% россиян нуждаются в помощи психологов», — заявил Путин ходе встречи с участниками II Конгресса молодых ученых. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».
По его словам, службы психологической помощи в России пока не развиваются нужным образом. Президент обратился к правительству с просьбой обсудить этот вопрос.
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