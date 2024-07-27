В Саратовской области ликвидирован беспилотник

В результате падения обломков дрона никто не пострадал, отметил Роман Бусаргин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Над территорией города Энгельс в Саратовской области был ликвидирован беспилотник. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.
«В Энгельсе сегодня утром ликвидировали БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», — написал Роман Бусаргин в своем telegram-канале.
Саратовская область стала седьмым российским регионом, над которым были сбиты беспилотники. Ранее система ПВО РФ уничтожила дроны над Ростовской, Брянской, Белгородской, Курской, Липецкой, Рязанской областями.
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