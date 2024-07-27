В Саратовской области ликвидирован беспилотник

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Дрон. stock, бпла, беспилотник,  дрон,  stock
В результате падения обломков дрона никто не пострадал, отметил Роман Бусаргин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Над территорией города Энгельс в Саратовской области был ликвидирован беспилотник. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.

«В Энгельсе сегодня утром ликвидировали БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», — написал Роман Бусаргин в своем telegram-канале.

Саратовская область стала седьмым российским регионом, над которым были сбиты беспилотники. Ранее система ПВО РФ уничтожила дроны над Ростовской, Брянской, Белгородской, Курской, Липецкой, Рязанской областями.

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Над территорией города Энгельс в Саратовской области был ликвидирован беспилотник. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин. «В Энгельсе сегодня утром ликвидировали БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», — написал Роман Бусаргин в своем telegram-канале. Саратовская область стала седьмым российским регионом, над которым были сбиты беспилотники. Ранее система ПВО РФ уничтожила дроны над Ростовской, Брянской, Белгородской, Курской, Липецкой, Рязанской областями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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