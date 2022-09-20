Байден предложил кандидатуру на пост посла США в России

21 сентября 2022 в 00:23 Размер текста - 17 +

Байден предложил на пост посла США в России Линн Трейси Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент США Джо Байден выдвинул на должность посла в России главу диппредставительства в Армении Линн Трейси. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. «Сегодня президент Джо Байден объявил о намерении назначить следующих лиц для службы в качестве ключевых лидеров своей администрации <…> Линн М. Трейси, кандидат на должность чрезвычайного и полномочного посла в Российской Федерации», — приводит РИА «Новости» содержание пресс-релиза. Уточняется, что после утверждения в сенате с публичными слушаниями кандидатура должна быть согласована с принимающей стороной. То, что Линн Трейси возглавит посольство США в Москве, ранее предполагал телеканал CNN. Она может стать первой женщиной на этой должности, писало СМИ. Сроки ее прибытия в Москву и официального назначения будут зависеть от согласия России. Предыдущий посол США в РФ Джон Джозеф Салливан оставил свой пост и покинул Москву в начале сентября.

Президент США Джо Байден выдвинул на должность посла в России главу диппредставительства в Армении Линн Трейси. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. «Сегодня президент Джо Байден объявил о намерении назначить следующих лиц для службы в качестве ключевых лидеров своей администрации <…> Линн М. Трейси, кандидат на должность чрезвычайного и полномочного посла в Российской Федерации», — приводит РИА «Новости» содержание пресс-релиза. Уточняется, что после утверждения в сенате с публичными слушаниями кандидатура должна быть согласована с принимающей стороной. То, что Линн Трейси возглавит посольство США в Москве, ранее предполагал телеканал CNN. Она может стать первой женщиной на этой должности, писало СМИ. Сроки ее прибытия в Москву и официального назначения будут зависеть от согласия России. Предыдущий посол США в РФ Джон Джозеф Салливан оставил свой пост и покинул Москву в начале сентября.