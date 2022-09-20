20 сентября 2022

Байден предложил кандидатуру на пост посла США в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Байден предложил на пост посла США в России Линн Трейси Фото:

Президент США Джо Байден выдвинул на должность посла в России главу диппредставительства в Армении Линн Трейси. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Сегодня президент Джо Байден объявил о намерении назначить следующих лиц для службы в качестве ключевых лидеров своей администрации <…> Линн М. Трейси, кандидат на должность чрезвычайного и полномочного посла в Российской Федерации», — приводит РИА «Новости» содержание пресс-релиза. Уточняется, что после утверждения в сенате с публичными слушаниями кандидатура должна быть согласована с принимающей стороной.

То, что Линн Трейси возглавит посольство США в Москве, ранее предполагал телеканал CNN. Она может стать первой женщиной на этой должности, писало СМИ. Сроки ее прибытия в Москву и официального назначения будут зависеть от согласия России. Предыдущий посол США в РФ Джон Джозеф Салливан оставил свой пост и покинул Москву в начале сентября.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

Президент США Джо Байден выдвинул на должность посла в России главу диппредставительства в Армении Линн Трейси. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. «Сегодня президент Джо Байден объявил о намерении назначить следующих лиц для службы в качестве ключевых лидеров своей администрации <…> Линн М. Трейси, кандидат на должность чрезвычайного и полномочного посла в Российской Федерации», — приводит РИА «Новости» содержание пресс-релиза. Уточняется, что после утверждения в сенате с публичными слушаниями кандидатура должна быть согласована с принимающей стороной. То, что Линн Трейси возглавит посольство США в Москве, ранее предполагал телеканал CNN. Она может стать первой женщиной на этой должности, писало СМИ. Сроки ее прибытия в Москву и официального назначения будут зависеть от согласия России. Предыдущий посол США в РФ Джон Джозеф Салливан оставил свой пост и покинул Москву в начале сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...