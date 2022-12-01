В ХМАО прокуратура заставила коммунальщиков выплатить 300 тысяч за травму ребенка

Прокурор Сургутского района добился в суде увеличения компенсации пострадавшему в 6 раз Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Лянторе (ХМАО) прокуратура Сургутского района в судебном порядке добилась выплат от управления теплоснабжения и водоотведения родителям упавшего в люк ребенка. На сайте ведомства опубликована информация об увеличении размера моральной компенсации пострадавшему до 300 тысяч рублей.

«По апелляционному представлению прокурора увеличен размер компенсации морального вреда за травму, полученную ребенком. Несчастный случай произошел по вине обслуживающей организации ЛГ МУП „УТВиВ“, которой не был должным образом зафиксирован люк и не приняты необходимые меры безопасности. В результате ребенок получил травму, длительное время находился на лечении в медицинском учреждении. Суд первой инстанции взыскал компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Прокурор района, не согласившись с данным решением, в апелляционном представлении указал на необходимость увеличения размера компенсации морального вреда с учетом состояния здоровья несовершеннолетнего после полученной травмы, суд признал требования обоснованными и увеличил размер компенсации до 300 тысяч рублей», — сообщает ведомство.

Инцидент произошел в сентябре 2021 года. На семилетнего мальчика упал металлический люк дренажного колодца. Исполнение судебного решения контролируется прокуратурой.

Ранее URA.RU писало о том, что в Пыть-Яхе будут судить сотрудника МУП «Управление городского хозяйства», из-за которого 10-летняя девочка провалилась в колодец. Ребенок не заметил открытый люк, припорошенный снегом.