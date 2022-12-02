Пермская «дочка» Лукойла подала в суд на московскую компанию

Пермская дочерняя компания Лукойла подала в суд на поставщика из Москвы

03 декабря 2022 в 07:21 Размер текста - 17 +

Суд постановил взыскать с московской компании неустойку и возмещение убытков Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Пермское предприятие «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» подало в суд на московскую компанию «Сизон», которая просрочила поставку товаров. Об этом сообщается на сайте Пермского арбитражного суда. «ООО „Лукойл-Пермнефтеоргсинтез“ обратилось в суд с иском к ООО „Сизон“ и потребовало взыскать неустойку за несвоевременную поставку товара в размере 768 085 рублей и возмещение убытков в размере 742 221 рубль. Позже от истца поступило ходатайство об уменьшении взыскания убытков до 618 517 рублей», — говорится в документе. Между компаниями был заключен договор на поставку товаров. ООО «Сизон» обязалось поставить товар на сумму 2 820 496 рублей, но сделало это с нарушением сроков, которые были прописаны в договоре. Арбитражный суд решил удовлетворить исковые требования и взыскать с московской компании 1 386 602 рубля в виде неустойки и возмещения убытков, а также расходы по уплате госпошлины в размере 26 866 рублей. Ранее URA.RU писало, что нефтедобывающее предприятие «Пермтотинефть» в г. Оса (Пермский край) более чем вдвое увеличила чистую прибыль. Она составила более миллиарда рублей.

Пермское предприятие «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» подало в суд на московскую компанию «Сизон», которая просрочила поставку товаров. Об этом сообщается на сайте Пермского арбитражного суда. «ООО „Лукойл-Пермнефтеоргсинтез“ обратилось в суд с иском к ООО „Сизон“ и потребовало взыскать неустойку за несвоевременную поставку товара в размере 768 085 рублей и возмещение убытков в размере 742 221 рубль. Позже от истца поступило ходатайство об уменьшении взыскания убытков до 618 517 рублей», — говорится в документе. Между компаниями был заключен договор на поставку товаров. ООО «Сизон» обязалось поставить товар на сумму 2 820 496 рублей, но сделало это с нарушением сроков, которые были прописаны в договоре. Арбитражный суд решил удовлетворить исковые требования и взыскать с московской компании 1 386 602 рубля в виде неустойки и возмещения убытков, а также расходы по уплате госпошлины в размере 26 866 рублей. Ранее URA.RU писало, что нефтедобывающее предприятие «Пермтотинефть» в г. Оса (Пермский край) более чем вдвое увеличила чистую прибыль. Она составила более миллиарда рублей.