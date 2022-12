The Federalist: Зеленского уличили в подавлении свободы слова на Украине

Владимира Зеленского уличили в подавлении свободы слова на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины Президента Украины Владимира Зеленского уличили в подавлении свободы слова в стране. Об этом сообщает журналист американского журнала The Federalist Лиам Косгроув. «Зеленский подавляет инакомыслие. В Украине нет свободы прессы», — пишет журналист издания The Federalist . Косгроув напомнил, как лидер страны 3 февраля 2021 года ввел санкции в отношении трех телеканалов, «предположительно связанных с украинским политиком Виктором Медведчуком». Публикатор подчеркнул, что каналы были немедленно отключены от эфира, в том числе NewsOne, представители которого назвали украинского лидера «недалеким» и процитировали Медведчука, критикующего Зеленского за невыполнение своего предвыборного обещания найти мирное решение конфликтов на востоке Украины. Издание отмечает, что важно сравнить образ Зеленского, когда-то созданного представителями западных изданий, с тем, что видят украинцы и правозащитники. «Мы должны пересмотреть нашу продолжающуюся военную поддержку Зеленского», — передает журналист The Federalist. Он добавил, что американская неправительственная организация Freedom House обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой занять более жесткую позицию против действий украинского лидера в отношении журналистского сообщества. Владимир Зеленский ранее ввел санкции против ряда СМИ. Представители Международной и Европейской федераций журналистов осудили введение ограничений. Также глава Украины готов лишить мандатов представителей оппозиции. Экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник спрогнозировал, что тот может устранить однопартийцев.

