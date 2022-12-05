Ушедший на фронт челябинский депутат Госдумы отметил роль волонтеров

По словам Олега Колесникова, волонтеры выполняют большую работу по оказанию помощи семьям мобилизованных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников отметил важную роль волонтеров во время проведения СВО. По словам депутата, их действия помогают бойцам на передовой чувствовать себя спокойнее, не переживать лишний раз за семью.

«Работу волонтеры ведут, не считаясь с личным временем. Ведь задача — общая для всех: сделать так, чтобы южноуральцы, чьи близкие сейчас защищают свою страну, чувствовали рядом крепкое плечо и знали, что им обязательно помогут в любой ситуации», — написал Колесников в своем telegram-канале.

Депутат рассказал, что волонтеры по-разному помогают семьям мобилизованных. Кому-то, по словам Колесникова, нужны детские вещи, дрова или бытовая техника, другим требуется что-то отремонтировать, помочь оформить документы, посидеть с детьми. Также волонтерские движения участвуют в сборах посылок для фронта.

Для получения помощи семьи мобилизованных могут обратиться в специализированные центры, расположенные на базах общественных приемных «Единой России». Депутат оставил номера таких центров: