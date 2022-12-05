В пермском селе от отопления отключили дома, детсад и школу

06 декабря 2022 в 13:13 Размер текста - 17 +

Батареи в домах жителей Григорьевского стали холодными Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Григорьевское Пермского края из-за аварии без отопления остались многоквартирные дома, детский сад и школа. О ЧП сообщили в администрации Нытвенского городского округа. «6 декабря произошел порыв на теплосети в селе Григорьевском. В результате аварии произошло отключение теплоснабжения в 11 жилых домах (10 из них многоквартирные), школе и детском саду», — говорится в сообщении на странице округа в соцсети «ВКонтакте». Глава округа Ринат Хаертдинов собрал комиссию по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Специалисты уже ведут восстановительные работы.

В селе Григорьевское Пермского края из-за аварии без отопления остались многоквартирные дома, детский сад и школа. О ЧП сообщили в администрации Нытвенского городского округа. «6 декабря произошел порыв на теплосети в селе Григорьевском. В результате аварии произошло отключение теплоснабжения в 11 жилых домах (10 из них многоквартирные), школе и детском саду», — говорится в сообщении на странице округа в соцсети «ВКонтакте». Глава округа Ринат Хаертдинов собрал комиссию по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Специалисты уже ведут восстановительные работы.