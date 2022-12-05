05 декабря 2022

В пермском селе от отопления отключили дома, детсад и школу

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Клипарт на тему отключения, включения отопления. Курган, холод, радиатор, отопление, тепло в доме, батарея отопления, батареи
Батареи в домах жителей Григорьевского стали холодными Фото:

В селе Григорьевское Пермского края из-за аварии без отопления остались многоквартирные дома, детский сад и школа. О ЧП сообщили в администрации Нытвенского городского округа.

«6 декабря произошел порыв на теплосети в селе Григорьевском. В результате аварии произошло отключение теплоснабжения в 11 жилых домах (10 из них многоквартирные), школе и детском саду», — говорится в сообщении на странице округа в соцсети «ВКонтакте».

Глава округа Ринат Хаертдинов собрал комиссию по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Специалисты уже ведут восстановительные работы.

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В селе Григорьевское Пермского края из-за аварии без отопления остались многоквартирные дома, детский сад и школа. О ЧП сообщили в администрации Нытвенского городского округа. «6 декабря произошел порыв на теплосети в селе Григорьевском. В результате аварии произошло отключение теплоснабжения в 11 жилых домах (10 из них многоквартирные), школе и детском саду», — говорится в сообщении на странице округа в соцсети «ВКонтакте». Глава округа Ринат Хаертдинов собрал комиссию по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Специалисты уже ведут восстановительные работы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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