В пермском селе от отопления отключили дома, детсад и школу

Батареи в домах жителей Григорьевского стали холодными
В селе Григорьевское Пермского края из-за аварии без отопления остались многоквартирные дома, детский сад и школа. О ЧП сообщили в администрации Нытвенского городского округа.
«6 декабря произошел порыв на теплосети в селе Григорьевском. В результате аварии произошло отключение теплоснабжения в 11 жилых домах (10 из них многоквартирные), школе и детском саду», — говорится в сообщении на странице округа в соцсети «ВКонтакте».
Глава округа Ринат Хаертдинов собрал комиссию по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Специалисты уже ведут восстановительные работы.
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