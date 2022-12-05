Челябинцу объявлена благодарность от Владимира Путина

Жителю Челябинской области Владимиру Звягину за достигнутые успехи в работе объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина. Соответствующее распоряжение глава государства подписал 6 декабря.
«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность старшему менеджеру (в промышленности) секретариата управления социальных программ и корпоративных вопросов ООО „Объединенная сервисная компания“ Владимиру Ростиславовичу Звягину», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Ранее челябинский рабочий Игорь Вучичевич получил награду от президента. Путин присвоил ему почетное звание «Заслуженный металлург РФ».
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