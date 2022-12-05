05 декабря 2022

Челябинцу объявлена благодарность от Владимира Путина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Президент выразил благодарность менеджеру из Челябинской области Фото:

Жителю Челябинской области Владимиру Звягину за достигнутые успехи в работе объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина. Соответствующее распоряжение глава государства подписал 6 декабря.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность старшему менеджеру (в промышленности) секретариата управления социальных программ и корпоративных вопросов ООО „Объединенная сервисная компания“ Владимиру Ростиславовичу Звягину», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Ранее челябинский рабочий Игорь Вучичевич получил награду от президента. Путин присвоил ему почетное звание «Заслуженный металлург РФ».

Все главные новости Челябинской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

Жителю Челябинской области Владимиру Звягину за достигнутые успехи в работе объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина. Соответствующее распоряжение глава государства подписал 6 декабря. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность старшему менеджеру (в промышленности) секретариата управления социальных программ и корпоративных вопросов ООО „Объединенная сервисная компания“ Владимиру Ростиславовичу Звягину», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Ранее челябинский рабочий Игорь Вучичевич получил награду от президента. Путин присвоил ему почетное звание «Заслуженный металлург РФ».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...