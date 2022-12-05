Челябинцу объявлена благодарность от Владимира Путина

06 декабря 2022 в 14:17 Размер текста - 17 +

Президент выразил благодарность менеджеру из Челябинской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жителю Челябинской области Владимиру Звягину за достигнутые успехи в работе объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина. Соответствующее распоряжение глава государства подписал 6 декабря. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность старшему менеджеру (в промышленности) секретариата управления социальных программ и корпоративных вопросов ООО „Объединенная сервисная компания“ Владимиру Ростиславовичу Звягину», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Ранее челябинский рабочий Игорь Вучичевич получил награду от президента. Путин присвоил ему почетное звание «Заслуженный металлург РФ».

Жителю Челябинской области Владимиру Звягину за достигнутые успехи в работе объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина. Соответствующее распоряжение глава государства подписал 6 декабря. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность старшему менеджеру (в промышленности) секретариата управления социальных программ и корпоративных вопросов ООО „Объединенная сервисная компания“ Владимиру Ростиславовичу Звягину», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Ранее челябинский рабочий Игорь Вучичевич получил награду от президента. Путин присвоил ему почетное звание «Заслуженный металлург РФ».