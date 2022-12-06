В Пермском крае осудили иностранца за попытку дачи взятки сотруднику ФСБ

06 декабря 2022 в 18:10 Размер текста - 17 +

Иностранец пытался откупиться взяткой от ФСБ размером в 35 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кунгуре (Пермский край) суд осудил иностранного гражданина за попытку дачи взятки сотруднику ФСБ. Мужчина хотел подкупить правоохранительные органы из-за того, что те обнаружили при нем поддельные документы, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «С целью избежать ответственности за противоправные действия, мужчина предложил должностным лицам взятку в размере 35 тыс. рублей», — говорится на сайте. Иностранца судили по двум статьям: ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (попытка дачи взятки должностному лицу) и ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение и использование поддельного паспорта). В суде иностранца приговорили к штрафу размером в 450 тысяч рублей. Мужчина приехал в Россию с поддельным паспортом гражданина РФ и фальшивым водительским удостоверением, которые были оформлены на вымышленные данные. В ходе проверки факт подделки выявили сотрудники УФСБ по Пермскому краю. Мужчина попытался дать взятку силовикам, за что на него возбудили уголовное дело.

В Кунгуре (Пермский край) суд осудил иностранного гражданина за попытку дачи взятки сотруднику ФСБ. Мужчина хотел подкупить правоохранительные органы из-за того, что те обнаружили при нем поддельные документы, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «С целью избежать ответственности за противоправные действия, мужчина предложил должностным лицам взятку в размере 35 тыс. рублей», — говорится на сайте. Иностранца судили по двум статьям: ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (попытка дачи взятки должностному лицу) и ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение и использование поддельного паспорта). В суде иностранца приговорили к штрафу размером в 450 тысяч рублей. Мужчина приехал в Россию с поддельным паспортом гражданина РФ и фальшивым водительским удостоверением, которые были оформлены на вымышленные данные. В ходе проверки факт подделки выявили сотрудники УФСБ по Пермскому краю. Мужчина попытался дать взятку силовикам, за что на него возбудили уголовное дело.