Строительство нового моста запланировано на 2024—2025 годы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэрия Челябинска рассмотрит проект строительства нового моста через реку Миасс. Публичные слушания на эту тему пройдут в Доме архитектора 15 декабря 2022, сообщается на сайте городской администрации.

«Провести публичные слушания 15 декабря 2022 года по рассмотрению документации по планировке территории для размещения линейного объекта „Строительство моста через реку Миасс по улице Краснознаменной — улице Энгельса“ в Калининском и Центральном районах города Челябинска. Организовать и провести собрание участников публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории в Доме архитектора», — сообщается в документации.

Новый мост соединит улицы Энгельса и Краснознаменную, благодаря чему существенно снизится трафик в центре города и повысится транспортная доступность на северо-западе Челябинска. Согласно документации, возведение новой дороги запланировано на 2024—2025 годы.

Ранее мэрия Челябинска начала процесс по изъятию заправки «Башнефть», расположенной по адресу Энгельса, 21/1, и еще двух земельных участков под сооружение моста. Земли планировалось поставить на государственный кадастровый учет.