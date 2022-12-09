В ГУ МВД почтили Героев Отечества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники полиции Челябинской области в День Героев Отечества рассказали в видеолетописи о своих предшественниках, чьи имена вписаны в историю правоохранительных органов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

«Во время Великой Отечественной войны в армию было мобилизовано либо добровольно ушло более 90% от довоенного состава сотрудников милиции Челябинска и области. За годы войны пять сотрудников милиции удостоились высокого звания героя Советского Союза, а еще один стал полным кавалером Ордена Славы», — добавили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что в 80-е и 90-е годы более 200 милиционеров региона за проявленные мужество и отвагу были удостоены высоких государственных наград, в том числе Медалей за Отвагу и Орденов Мужества. Два награждены золотой медалью Героя России, один из них — посмертно.

С начала двухтысячных годов 41 сотрудник за смелость и героизм, проявленные при исполнении служебных обязанностей, награжден орденом Мужества, из них 18 — посмертно. 106 сотрудников органов внутренних дел Челябинской области награждены медалью «За отвагу», двое из них — ценой своей жизни.