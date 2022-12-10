10 декабря 2022
09 декабря 2022

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела о гибели детей в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Глава СКР Бастрыкин поручил доложить ему обстоятельства гибели детей при пожаре в ХМАО Фото:

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил докладывать ему о ходе расследования уголовного дела о гибели детей при пожаре в поселке Белый Яр (ХМАО). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Глава СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту происшествия с детьми в Ханты-Мансийском автономном округе. Руководителю СУ СКР по ХМАО-Югре Мокшину М.В. представить доклады о промежуточных результатах расследования уголовного дела и причинах и условиях, повлекших гибель детей», — сообщает пресс-служба СКР в официальном telegram-канале.

Ранее URA.RU рассказало о гибели двоих детей при пожаре в садовом товариществе «Птицевод Севера» в Сургутском районе ХМАО. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности»

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/HantyMoney 

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил докладывать ему о ходе расследования уголовного дела о гибели детей при пожаре в поселке Белый Яр (ХМАО). Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Глава СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту происшествия с детьми в Ханты-Мансийском автономном округе. Руководителю СУ СКР по ХМАО-Югре Мокшину М.В. представить доклады о промежуточных результатах расследования уголовного дела и причинах и условиях, повлекших гибель детей», — сообщает пресс-служба СКР в официальном telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало о гибели двоих детей при пожаре в садовом товариществе «Птицевод Севера» в Сургутском районе ХМАО. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» .
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...