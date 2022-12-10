Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела о гибели детей в ХМАО

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил докладывать ему о ходе расследования уголовного дела о гибели детей при пожаре в поселке Белый Яр (ХМАО). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Глава СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту происшествия с детьми в Ханты-Мансийском автономном округе. Руководителю СУ СКР по ХМАО-Югре Мокшину М.В. представить доклады о промежуточных результатах расследования уголовного дела и причинах и условиях, повлекших гибель детей», — сообщает пресс-служба СКР в официальном telegram-канале.
Ранее URA.RU рассказало о гибели двоих детей при пожаре в садовом товариществе «Птицевод Севера» в Сургутском районе ХМАО. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности»
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