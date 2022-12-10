Тюменцы установили рекорд по плаванию в ледяной воде в бронежилете

11 декабря 2022 в 14:34 Размер текста - 17 +

Результат был внесен в Книгу рекордов России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Тюмени установили рекорд по зимнему плаванию в бронежилете и с автоматом. Об этом сообщили в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области. «На озере Чемпионов состоялся массовый заплыв 20 человек на дистанцию 25 метров в экипировке весом 20,3 кг. В соревновании принимали участие как мужчины, так и женщины», — рассказали в инфоцентре. Результат зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Алексей Свистунов. Он отметил, что этот рекорд важен, ведь опыт плавания в снаряжении может быть использован в условиях специальной военной операции. Ранее URA.RU сообщало, что на открытии фестиваля загорелась артистка, демонстрировавшая огненное шоу. Девушка получила ожоги первой и второй степени.

В Тюмени установили рекорд по зимнему плаванию в бронежилете и с автоматом. Об этом сообщили в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области. «На озере Чемпионов состоялся массовый заплыв 20 человек на дистанцию 25 метров в экипировке весом 20,3 кг. В соревновании принимали участие как мужчины, так и женщины», — рассказали в инфоцентре. Результат зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Алексей Свистунов. Он отметил, что этот рекорд важен, ведь опыт плавания в снаряжении может быть использован в условиях специальной военной операции. Ранее URA.RU сообщало, что на открытии фестиваля загорелась артистка, демонстрировавшая огненное шоу. Девушка получила ожоги первой и второй степени.