10 декабря 2022
09 декабря 2022

Тюменцы установили рекорд по плаванию в ледяной воде в бронежилете

© Служба новостей «URA.RU»
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Окружной турнир по Зимнему плаванию. Сургут, моржи, заплыв, прорубь, зимнее плавание, зож
Результат был внесен в Книгу рекордов России Фото:

В Тюмени установили рекорд по зимнему плаванию в бронежилете и с автоматом. Об этом сообщили в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области.

«На озере Чемпионов состоялся массовый заплыв 20 человек на дистанцию 25 метров в экипировке весом 20,3 кг. В соревновании принимали участие как мужчины, так и женщины», — рассказали в инфоцентре.

Результат зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Алексей Свистунов. Он отметил, что этот рекорд важен, ведь опыт плавания в снаряжении может быть использован в условиях специальной военной операции.

Ранее URA.RU сообщало, что на открытии фестиваля загорелась артистка, демонстрировавшая огненное шоу. Девушка получила ожоги первой и второй степени.

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В Тюмени установили рекорд по зимнему плаванию в бронежилете и с автоматом. Об этом сообщили в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области. «На озере Чемпионов состоялся массовый заплыв 20 человек на дистанцию 25 метров в экипировке весом 20,3 кг. В соревновании принимали участие как мужчины, так и женщины», — рассказали в инфоцентре. Результат зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Алексей Свистунов. Он отметил, что этот рекорд важен, ведь опыт плавания в снаряжении может быть использован в условиях специальной военной операции. Ранее URA.RU сообщало, что на открытии фестиваля загорелась артистка, демонстрировавшая огненное шоу. Девушка получила ожоги первой и второй степени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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