Тюменцы установили рекорд по плаванию в ледяной воде в бронежилете

В Тюмени установили рекорд по зимнему плаванию в бронежилете и с автоматом. Об этом сообщили в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области.
«На озере Чемпионов состоялся массовый заплыв 20 человек на дистанцию 25 метров в экипировке весом 20,3 кг. В соревновании принимали участие как мужчины, так и женщины», — рассказали в инфоцентре.
Результат зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Алексей Свистунов. Он отметил, что этот рекорд важен, ведь опыт плавания в снаряжении может быть использован в условиях специальной военной операции.
Ранее URA.RU сообщало, что на открытии фестиваля загорелась артистка, демонстрировавшая огненное шоу. Девушка получила ожоги первой и второй степени.
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