11 декабря 2022
10 декабря 2022

Свердловский инкассатор крал деньги из банкоматов, чтобы оплатить штраф за пьяную езду

© Служба новостей «URA.RU»
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День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, банк россии, инкассатор, цб рф уральское главное управление, центральный банк, перевозка денег
Инкассатору грозит до шести лет лишения свободы Фото:

В Шалинском районе (Свердловская область) инкассатор присваивал себе деньги из банкомата, чтобы закрыть кредит и оплатить непогашенный штраф за пьяную езду. За полгода мужчине удалось украсть около 97 тысяч рублей. Об этом рассказали в прокуратуре Свердловской области.

«В период с января по июль 2022 года инкассатор, чьи обязанности состояли в сборе из банкоматов и перевозке наличных денежных средств, присвоил себе 97 тыс. рублей. При замене кассет с наличными деньгами он похищал из банкоматов, расположенных в разных городах Свердловской области, купюры, не попавшие внутрь закрытых контейнеров», — заявили в областной прокуратуре.

Всего за полгода мужчина похитил из 10 банкоматов от пяти до 25 тысяч рублей с каждого. В основном инкассатор вытаскивал купюры в тысячу и пять тысяч рублей. «Обвиняемый объяснил свои действия наличием кредита и непогашенного штрафа за управление транспортным средством в состоянии опьянения», — пояснили в ведомстве.

В настоящее время уголовное дело направлено в Шалинский районный суд для рассмотрения по существу. Нарушителю закона грозит до шести лет лишения свободы.

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В Шалинском районе (Свердловская область) инкассатор присваивал себе деньги из банкомата, чтобы закрыть кредит и оплатить непогашенный штраф за пьяную езду. За полгода мужчине удалось украсть около 97 тысяч рублей. Об этом рассказали в прокуратуре Свердловской области. «В период с января по июль 2022 года инкассатор, чьи обязанности состояли в сборе из банкоматов и перевозке наличных денежных средств, присвоил себе 97 тыс. рублей. При замене кассет с наличными деньгами он похищал из банкоматов, расположенных в разных городах Свердловской области, купюры, не попавшие внутрь закрытых контейнеров», — заявили в областной прокуратуре. Всего за полгода мужчина похитил из 10 банкоматов от пяти до 25 тысяч рублей с каждого. В основном инкассатор вытаскивал купюры в тысячу и пять тысяч рублей. «Обвиняемый объяснил свои действия наличием кредита и непогашенного штрафа за управление транспортным средством в состоянии опьянения», — пояснили в ведомстве. В настоящее время уголовное дело направлено в Шалинский районный суд для рассмотрения по существу. Нарушителю закона грозит до шести лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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