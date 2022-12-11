Свердловский инкассатор крал деньги из банкоматов, чтобы оплатить штраф за пьяную езду

Инкассатору грозит до шести лет лишения свободы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Шалинском районе (Свердловская область) инкассатор присваивал себе деньги из банкомата, чтобы закрыть кредит и оплатить непогашенный штраф за пьяную езду. За полгода мужчине удалось украсть около 97 тысяч рублей. Об этом рассказали в прокуратуре Свердловской области.

«В период с января по июль 2022 года инкассатор, чьи обязанности состояли в сборе из банкоматов и перевозке наличных денежных средств, присвоил себе 97 тыс. рублей. При замене кассет с наличными деньгами он похищал из банкоматов, расположенных в разных городах Свердловской области, купюры, не попавшие внутрь закрытых контейнеров», — заявили в областной прокуратуре.

Всего за полгода мужчина похитил из 10 банкоматов от пяти до 25 тысяч рублей с каждого. В основном инкассатор вытаскивал купюры в тысячу и пять тысяч рублей. «Обвиняемый объяснил свои действия наличием кредита и непогашенного штрафа за управление транспортным средством в состоянии опьянения», — пояснили в ведомстве.

В настоящее время уголовное дело направлено в Шалинский районный суд для рассмотрения по существу. Нарушителю закона грозит до шести лет лишения свободы.