В Пермском городе в рамках импортозамещения открылось новое производство

13 декабря 2022 в 17:49 Размер текста - 17 +

Трубы будут использоваться для транспортировки газа и для водоснабжения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нытве (Пермский край) в рамках импортозамещения запустили производство полиэтиленовых труб для транспортировки газа и для водоснабжения. Об этом сообщил глава администрации Нытвенского городского округа Ринат Хаертдинов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Резидент ТОСЭР „Нытва“ ООО „Нытва Новые Технологии“ произвел первый выпуск продукции. Предприятие будет производить напорные полиэтиленовые трубы для транспортировки газа и для водоснабжения, в том числе в защитной оболочке из полипропилена „Протект“ и без нее, предназначенные для траншейного и бестраншейного способа прокладки», — написал глава администрации. Ринат Хаертдинов указал, что продукция проекта соответствует плану мероприятий по импортозамещению в отрасли нефтегазового машиностроения РФ. Такие трубы превосходят традиционные трубы из стали и чугуна по дешевизне, сроку службы, легкости монтажа и устойчивости к коррозии. Линии на производстве предусматривают возможность изготовления труб различного диаметра и толщины. Всего — более 60 вариантов. Ранее URA.RU сообщало, что после ухода иностранных компаний на отечественном рынке образовалась свободная ниша, которую заняла пермская компания. Водоматы по очистке и продаже питьевой воды можно встретить в 200 городах России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нытве (Пермский край) в рамках импортозамещения запустили производство полиэтиленовых труб для транспортировки газа и для водоснабжения. Об этом сообщил глава администрации Нытвенского городского округа Ринат Хаертдинов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Резидент ТОСЭР „Нытва“ ООО „Нытва Новые Технологии“ произвел первый выпуск продукции. Предприятие будет производить напорные полиэтиленовые трубы для транспортировки газа и для водоснабжения, в том числе в защитной оболочке из полипропилена „Протект“ и без нее, предназначенные для траншейного и бестраншейного способа прокладки», — написал глава администрации. Ринат Хаертдинов указал, что продукция проекта соответствует плану мероприятий по импортозамещению в отрасли нефтегазового машиностроения РФ. Такие трубы превосходят традиционные трубы из стали и чугуна по дешевизне, сроку службы, легкости монтажа и устойчивости к коррозии. Линии на производстве предусматривают возможность изготовления труб различного диаметра и толщины. Всего — более 60 вариантов. Ранее URA.RU сообщало, что после ухода иностранных компаний на отечественном рынке образовалась свободная ниша, которую заняла пермская компания. Водоматы по очистке и продаже питьевой воды можно встретить в 200 городах России.