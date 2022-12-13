Махонин попросил пермяков прекратить создавать новые свалки

14 декабря 2022 в 13:44 Размер текста - 17 +

Губернатор просит пермяков быть ответственней при обращении с мусором Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Губернатор Пермского края обратился к жителям региона с просьбой. Во время прямого эфира на телеканале «Россия 24» он затронул тему свалок мусора. «Большая просьба ко всем жителям — не надо создавать новых свалок. Потому что тогда будет процесс бесконечным. Хочется, чтобы мы обращались с отходами цивилизованно», — сказал Махонин, отвечая на вопрос жительницы Кунгура, которая пожаловалась на закрытую, но неликвидированную свалку в городе. По словам губернатора, в крае уделяется больше внимание вопросам экологии и ликвидации старых свалок. Деньги на это привлекаются в том числе по линии Минприроды РФ. Но пока свалки, которые остались еще с 90-х годов, остаются не только в Кунгуре, но и в Березниках, Соликамске, Чайковском. Что касается Кунгура, то регион получил 240 млн рублей из федерального бюджета, которые пойдут на рекультивацию свалки и благоустройство территории. Всего в Прикамье ликвидируется около 70 свалок в год.

Губернатор Пермского края обратился к жителям региона с просьбой. Во время прямого эфира на телеканале «Россия 24» он затронул тему свалок мусора. «Большая просьба ко всем жителям — не надо создавать новых свалок. Потому что тогда будет процесс бесконечным. Хочется, чтобы мы обращались с отходами цивилизованно», — сказал Махонин, отвечая на вопрос жительницы Кунгура, которая пожаловалась на закрытую, но неликвидированную свалку в городе. По словам губернатора, в крае уделяется больше внимание вопросам экологии и ликвидации старых свалок. Деньги на это привлекаются в том числе по линии Минприроды РФ. Но пока свалки, которые остались еще с 90-х годов, остаются не только в Кунгуре, но и в Березниках, Соликамске, Чайковском. Что касается Кунгура, то регион получил 240 млн рублей из федерального бюджета, которые пойдут на рекультивацию свалки и благоустройство территории. Всего в Прикамье ликвидируется около 70 свалок в год.