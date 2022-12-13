13 декабря 2022

Махонин попросил пермяков прекратить создавать новые свалки

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, зима, вандализм, свалка мусора, контейнер для тбо, женщина с тележкой
Губернатор просит пермяков быть ответственней при обращении с мусором Фото:

Губернатор Пермского края обратился к жителям региона с просьбой. Во время прямого эфира на телеканале «Россия 24» он затронул тему свалок мусора.

«Большая просьба ко всем жителям — не надо создавать новых свалок. Потому что тогда будет процесс бесконечным. Хочется, чтобы мы обращались с отходами цивилизованно», — сказал Махонин, отвечая на вопрос жительницы Кунгура, которая пожаловалась на закрытую, но неликвидированную свалку в городе.

По словам губернатора, в крае уделяется больше внимание вопросам экологии и ликвидации старых свалок. Деньги на это привлекаются в том числе по линии Минприроды РФ. Но пока свалки, которые остались еще с 90-х годов, остаются не только в Кунгуре, но и в Березниках, Соликамске, Чайковском. Что касается Кунгура, то регион получил 240 млн рублей из федерального бюджета, которые пойдут на рекультивацию свалки и благоустройство территории. Всего в Прикамье ликвидируется около 70 свалок в год.

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Губернатор Пермского края обратился к жителям региона с просьбой. Во время прямого эфира на телеканале «Россия 24» он затронул тему свалок мусора. «Большая просьба ко всем жителям — не надо создавать новых свалок. Потому что тогда будет процесс бесконечным. Хочется, чтобы мы обращались с отходами цивилизованно», — сказал Махонин, отвечая на вопрос жительницы Кунгура, которая пожаловалась на закрытую, но неликвидированную свалку в городе. По словам губернатора, в крае уделяется больше внимание вопросам экологии и ликвидации старых свалок. Деньги на это привлекаются в том числе по линии Минприроды РФ. Но пока свалки, которые остались еще с 90-х годов, остаются не только в Кунгуре, но и в Березниках, Соликамске, Чайковском. Что касается Кунгура, то регион получил 240 млн рублей из федерального бюджета, которые пойдут на рекультивацию свалки и благоустройство территории. Всего в Прикамье ликвидируется около 70 свалок в год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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