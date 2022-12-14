В Минтруда назвали дату начала приема заявлений на единое пособие

Министр труда Котяков: прием заявлений на единое пособие начнется с 28 декабря

14 декабря 2022 в 19:08 Размер текста - 17 +

Заявление на единое пособие можно будет подать через «Госуслуги» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Прием заявлений на единое пособие для женщин в связи с рождением и воспитанием ребенка начнется с 28 декабря. Об этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков. «Россияне смогут подать заявление на получение единого пособия на портале „Госуслуг“ с 28 декабря. Подать можно в электронном виде, но также остается возможность подачи бумажных заявлений», — сказал Котяков на заседании президента РФ с членами правительства. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Президент РФ Владимир Путин отметил, что нужно избежать сбоев в работе и максимально рассказать россиянам об изменениях. Месяц назад Госдума приняла закон о введении единого пособия по рождению и воспитанию ребенка. Его могут получить женщины с детьми до 17 лет, если доход семьи ниже регионального прожиточного минимума на человека, сообщает Nation News. Путин подписал указ о введении единого пособия, мера начнет действовать с 1 января 2023 года. В следующем году Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования объединятся в единую структуру, в связи с чего автоматизируется часть работы, передает сайт MK.RU .

Прием заявлений на единое пособие для женщин в связи с рождением и воспитанием ребенка начнется с 28 декабря. Об этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков. «Россияне смогут подать заявление на получение единого пособия на портале „Госуслуг“ с 28 декабря. Подать можно в электронном виде, но также остается возможность подачи бумажных заявлений», — сказал Котяков на заседании президента РФ с членами правительства. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Президент РФ Владимир Путин отметил, что нужно избежать сбоев в работе и максимально рассказать россиянам об изменениях. Месяц назад Госдума приняла закон о введении единого пособия по рождению и воспитанию ребенка. Его могут получить женщины с детьми до 17 лет, если доход семьи ниже регионального прожиточного минимума на человека, сообщает Nation News. Путин подписал указ о введении единого пособия, мера начнет действовать с 1 января 2023 года. В следующем году Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования объединятся в единую структуру, в связи с чего автоматизируется часть работы, передает сайт MK.RU.