США не смогут избежать ответственности за соучастие в терроре против российского народа. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
«У Вашингтона, который фактически стал стороной конфликта, не получится уклониться от причастности к развязанному киевским режимом террору против мирного населения», — заявила Захарова во время трансляции на youtube-канале ведомства. Она отметила, что Штаты не уйдут от ответственности за смерти и разрушения, причиненные по «американской наводке».
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США не смогут избежать ответственности за соучастие в терроре против российского народа. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. «У Вашингтона, который фактически стал стороной конфликта, не получится уклониться от причастности к развязанному киевским режимом террору против мирного населения», — заявила Захарова во время трансляции на youtube-канале ведомства. Она отметила, что Штаты не уйдут от ответственности за смерти и разрушения, причиненные по «американской наводке». Ранее Украина начала атаковать российские объекты. Так, украинские беспилотники атаковали комбинат «Слава» в Брянской области. Выяснилось, что несмотря на отказ США поставлять Киеву оружие дальнего действия, американское правительство не препятствует атакам Украины по территориям РФ.