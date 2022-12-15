МИД РФ: США не избегут ответственности за террор против народа России

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Захарова заявила, что США не уйдут от ответственности за разрушения, причиненные по «американской наводке» Фото:

США не смогут избежать ответственности за соучастие в терроре против российского народа. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«У Вашингтона, который фактически стал стороной конфликта, не получится уклониться от причастности к развязанному киевским режимом террору против мирного населения», — заявила Захарова во время трансляции на youtube-канале ведомства. Она отметила, что Штаты не уйдут от ответственности за смерти и разрушения, причиненные по «американской наводке».

Ранее Украина начала атаковать российские объекты. Так, украинские беспилотники атаковали комбинат «Слава» в Брянской области. Выяснилось, что несмотря на отказ США поставлять Киеву оружие дальнего действия, американское правительство не препятствует атакам Украины по территориям РФ.

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США не смогут избежать ответственности за соучастие в терроре против российского народа. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. «У Вашингтона, который фактически стал стороной конфликта, не получится уклониться от причастности к развязанному киевским режимом террору против мирного населения», — заявила Захарова во время трансляции на youtube-канале ведомства. Она отметила, что Штаты не уйдут от ответственности за смерти и разрушения, причиненные по «американской наводке». Ранее Украина начала атаковать российские объекты. Так, украинские беспилотники атаковали комбинат «Слава» в Брянской области. Выяснилось, что несмотря на отказ США поставлять Киеву оружие дальнего действия, американское правительство не препятствует атакам Украины по территориям РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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