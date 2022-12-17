Челябинская школьница предложила открыть в регионе филиал ВШЭ

Ученица 9 класса увельской школы №1 из Челябинской области София Казакова предложила открыть в регионе филиал Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ «ВШЭ»). Об этом она сообщила в рамках Первого всероссийского съезда детей и молодежи.
«Предлагаю открыть филиал Московского университета НИУ „ВШЭ“ в Челябинской области. Это поспособствует выбору наших выпускников в пользу местного обучения и развитию образования в области», — рассказала школьница.
Первый всероссийский съезд детей и молодежи проводится в Москве с 18 по 19 декабря. Идея создания такого движения прозвучала на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» в апреле 2022 года от победительницы конкурса «Большая перемена» Дианы Красовской. Эту инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин, председатель наблюдательного совета данной платформы.
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